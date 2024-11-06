Мобилизованного свердловчанина вернут домой из-за смертельного диагноза

Свердловского бойца с ВИЧ, выполняющего задачи под Авдеевкой, вернут домой

06 ноября 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Ранее бойца признали дезертиром (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) принимает меры для возвращения свердловчанина, страдающего от тяжелой стадии ВИЧ, с фронта. На данный момент уралец выполняет свои служебные обязанности под Авдеевкой. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Второй месяц мужчина с тяжелой стадией ВИЧ из Свердловской области продолжает оставаться на СВО. Только что получил ответ военной прокуратуры ЦВО: решение о призыве гражданина на военную службу в рамках частичной мобилизации отменено, необходимые документы направлены командованию воинской части. Решение ожидаемое, иного и не могло быть. Что дальше? А дальше все зависит от расторопности ответственных лиц в в/ч. От них зависит, сколько еще пробудет на СВО человек с ВИЧ, подвергая опасности себя и других. По последним данным, он находится недалеко от передовой — за Авдеевкой. Вопрос продолжаю держать на контроле», — написал Иванов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанин с диагнозом ВИЧ, освобожденный от службы в зоне спецоперации в начале мобилизации 2022 года, был неожиданно признан дезертиром. Уральцу было направлено извещение от Министерства обороны России, в котором сообщалось о прекращении выплаты довольствия из-за самовольного ухода из части. После это он решил разобраться в ситуации и отправился в военкомат, так как никаких денег он не получал. В комиссариате его и признали дезертиром, направив в воинскую часть, где он должен был пройти военно-врачебную комиссию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) принимает меры для возвращения свердловчанина, страдающего от тяжелой стадии ВИЧ, с фронта. На данный момент уралец выполняет свои служебные обязанности под Авдеевкой. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Второй месяц мужчина с тяжелой стадией ВИЧ из Свердловской области продолжает оставаться на СВО. Только что получил ответ военной прокуратуры ЦВО: решение о призыве гражданина на военную службу в рамках частичной мобилизации отменено, необходимые документы направлены командованию воинской части. Решение ожидаемое, иного и не могло быть. Что дальше? А дальше все зависит от расторопности ответственных лиц в в/ч. От них зависит, сколько еще пробудет на СВО человек с ВИЧ, подвергая опасности себя и других. По последним данным, он находится недалеко от передовой — за Авдеевкой. Вопрос продолжаю держать на контроле», — написал Иванов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанин с диагнозом ВИЧ, освобожденный от службы в зоне спецоперации в начале мобилизации 2022 года, был неожиданно признан дезертиром. Уральцу было направлено извещение от Министерства обороны России, в котором сообщалось о прекращении выплаты довольствия из-за самовольного ухода из части. После это он решил разобраться в ситуации и отправился в военкомат, так как никаких денег он не получал. В комиссариате его и признали дезертиром, направив в воинскую часть, где он должен был пройти военно-врачебную комиссию.