Свердловчанина с ВИЧ признали дезертиром и отправили в зону СВО

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Иванов уверяет, что мужчину отправили на фронт без прохождения ВВК (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженца Свердловской области с диагнозом ВИЧ, освобожденного от службы в зоне спецоперации еще в начале мобилизации в 2022 году, признали дезертиром спустя два года и отправили на СВО. Об этом рассказал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.

«Мужчину в числе первых мобилизовали осенью 2022 года. По информации родных, он пробыл в расположении воинской части всего сутки до момента предоставления справки с диагнозом ВИЧ. Свердловчанина отправили домой, где он спокойно два года официально работал, ни от кого не скрывался — был уверен, что тема военной службы для него закрыта. Но этим летом спокойная жизнь для него закончилась», — написал Иванов.

Мужчине пришло извещение от Минобороны, где сообщалось, что самовольно покинувшим часть прекращается выплата довольствия. После это он решил разобраться в ситуации и отправился в военкомат, так как никаких денег он не получал. В комиссариате его и признали дезертиром, направив в воинскую часть, где он должен был пройти военно-врачебную комиссию. Однако, по словам депутата, экспертизы не было, а самого мужчину сразу же отправили на фронт.

Максим Иванов отметил, что уже готовит запрос в военную прокуратуру, дабы помочь теперь уже военнослужащему. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. На момент публикации ответ не поступил.

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Уроженца Свердловской области с диагнозом ВИЧ, освобожденного от службы в зоне спецоперации еще в начале мобилизации в 2022 году, признали дезертиром спустя два года и отправили на СВО. Об этом рассказал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале. «Мужчину в числе первых мобилизовали осенью 2022 года. По информации родных, он пробыл в расположении воинской части всего сутки до момента предоставления справки с диагнозом ВИЧ. Свердловчанина отправили домой, где он спокойно два года официально работал, ни от кого не скрывался — был уверен, что тема военной службы для него закрыта. Но этим летом спокойная жизнь для него закончилась», — написал Иванов. Мужчине пришло извещение от Минобороны, где сообщалось, что самовольно покинувшим часть прекращается выплата довольствия. После это он решил разобраться в ситуации и отправился в военкомат, так как никаких денег он не получал. В комиссариате его и признали дезертиром, направив в воинскую часть, где он должен был пройти военно-врачебную комиссию. Однако, по словам депутата, экспертизы не было, а самого мужчину сразу же отправили на фронт. Максим Иванов отметил, что уже готовит запрос в военную прокуратуру, дабы помочь теперь уже военнослужащему. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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