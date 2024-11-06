В Кургане из-за сильной метели временно закрыли аэропорт

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Аэропорт Кургана перестал работать из-за непогоды
Аэропорт Кургана перестал работать из-за непогоды Фото:

Аэропорт Кургана временно приостановил свою работу до 21:00 по местному времени из-за неблагоприятных погодных условий. О закрытии аэропорта сообщили представители воздушной гавани.

«Аэропорт Кургана закрыли из-за непогоды до 21:00», — указано в посте telegram-канала «ТАСС / Урал+». Из-за закрытия аэропорта рейс, следовавший из Сочи в Курган, был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме в Челябинске.

Ранее URA.RU писало, что самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку. Позднее стало известно, что пассажиров самолета, летевшего из Сочи в Курган и сделавшего экстренную остановку в Челябинске, отправляют переждать метель в гостинице. 

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Аэропорт Кургана временно приостановил свою работу до 21:00 по местному времени из-за неблагоприятных погодных условий. О закрытии аэропорта сообщили представители воздушной гавани. «Аэропорт Кургана закрыли из-за непогоды до 21:00», — указано в посте telegram-канала «ТАСС / Урал+». Из-за закрытия аэропорта рейс, следовавший из Сочи в Курган, был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме в Челябинске. Ранее URA.RU писало, что самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку. Позднее стало известно, что пассажиров самолета, летевшего из Сочи в Курган и сделавшего экстренную остановку в Челябинске, отправляют переждать метель в гостинице. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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