В Кургане из-за сильной метели временно закрыли аэропорт

Аэропорт Кургана временно приостановил свою работу до 21:00 по местному времени из-за неблагоприятных погодных условий. О закрытии аэропорта сообщили представители воздушной гавани.
«Аэропорт Кургана закрыли из-за непогоды до 21:00», — указано в посте telegram-канала «ТАСС / Урал+». Из-за закрытия аэропорта рейс, следовавший из Сочи в Курган, был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме в Челябинске.
Ранее URA.RU писало, что самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку. Позднее стало известно, что пассажиров самолета, летевшего из Сочи в Курган и сделавшего экстренную остановку в Челябинске, отправляют переждать метель в гостинице.
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