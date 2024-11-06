Ростех провел рокировку руководителей в авиакластере

Госкорпорация Ростех провела изменения в руководстве авиационного кластера. Вадим Бадеха, ранее занимавший пост главы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), назначен генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он сменил на этом посту Юрия Слюсаря, который теперь исполняет обязанности губернатора Ростовской области. Об этом проинформировала пресс-служба госкорпорации.
«Генеральным директором ОАК назначен Вадим Бадеха», — сообщили в Ростехе. Там добавили, что ранее Бадеха на должности главы Объединенной двигателестроительной корпорации успешно справлялся с задачами по увеличению производства и реализации гособоронзаказа.
Новым генеральным директором ОДК стал Александр Грачев, который продолжит работать над увеличением производства авиационных двигателей для госпрограмм до 2030 года. При Юрии Слюсаре ОАК добилась значительных успехов, включая успешные испытания новых самолетов и выполнение обязательств по гособоронзаказу, заключили в госкорпорации.
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