В Перми нашелся кот-бизнесмен Барсик, за которого обещали 170 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кота вернули владельцу
Кота вернули владельцу Фото:

В Перми завершились поиски кота Барсика. Его нашла местная жительница Ирина с сыном. Об этом URA.RU сообщил хозяин кота Василий Кучумов.

«Женщина вместе с ребенком пошла на остановку, чтобы уехать в больницу. Они увидели, как мимо пробегает кот. Загнали его под ворота и начали мне звонить, караулили его», — рассказал Кучумов.

Он добавил, что Ирина с сыном нашли кота совершенно случайно. Они не должны были идти на остановку в это время. Но обстоятельства сложились так, что именно они нашли Барсика и вернули кота владельцу.

Кот Барсик пропал 1 ноября. Кучумов пообещал тому, кто его найдет, 75 тысяч рублей. Но с каждым днем поисков сумма увеличивалась. Так, Ирина с сыном получили за помощь 170 тысяч рублей. Барсик известен как первый работающий кот в России. В 2016 году его якобы принял на работу пермский застройщик. Кот вел социальные сети компании и ходил по новым квартирам.

Хозяин заплатил пермякам за помощь в поисках кота
Хозяин заплатил пермякам за помощь в поисках кота
Фото:

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В Перми завершились поиски кота Барсика. Его нашла местная жительница Ирина с сыном. Об этом URA.RU сообщил хозяин кота Василий Кучумов. «Женщина вместе с ребенком пошла на остановку, чтобы уехать в больницу. Они увидели, как мимо пробегает кот. Загнали его под ворота и начали мне звонить, караулили его», — рассказал Кучумов. Он добавил, что Ирина с сыном нашли кота совершенно случайно. Они не должны были идти на остановку в это время. Но обстоятельства сложились так, что именно они нашли Барсика и вернули кота владельцу. Кот Барсик пропал 1 ноября. Кучумов пообещал тому, кто его найдет, 75 тысяч рублей. Но с каждым днем поисков сумма увеличивалась. Так, Ирина с сыном получили за помощь 170 тысяч рублей. Барсик известен как первый работающий кот в России. В 2016 году его якобы принял на работу пермский застройщик. Кот вел социальные сети компании и ходил по новым квартирам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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