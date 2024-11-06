В Перми завершились поиски кота Барсика. Его нашла местная жительница Ирина с сыном. Об этом URA.RU сообщил хозяин кота Василий Кучумов.
«Женщина вместе с ребенком пошла на остановку, чтобы уехать в больницу. Они увидели, как мимо пробегает кот. Загнали его под ворота и начали мне звонить, караулили его», — рассказал Кучумов.
Он добавил, что Ирина с сыном нашли кота совершенно случайно. Они не должны были идти на остановку в это время. Но обстоятельства сложились так, что именно они нашли Барсика и вернули кота владельцу.
Кот Барсик пропал 1 ноября. Кучумов пообещал тому, кто его найдет, 75 тысяч рублей. Но с каждым днем поисков сумма увеличивалась. Так, Ирина с сыном получили за помощь 170 тысяч рублей. Барсик известен как первый работающий кот в России. В 2016 году его якобы принял на работу пермский застройщик. Кот вел социальные сети компании и ходил по новым квартирам.
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