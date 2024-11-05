Миллиардер из ХМАО заплатит башкирским заказчикам неустойку в юанях

Компания «Ремэкс Трак», принадлежащая миллиардеру из ХМАО Виктору Сарапину, выплатит ООО «Армада» из Нефтекамска штраф за задержку поставки спецтехники — седельных тягачей. По решению суда, сумма неустойки составил больше 100 тысяч юаней.
«Арбитражный суд Москвы решил: взыскать с ООО „Ремэкс Трак“ в пользу ООО „Армада“ неустойку в размере 106 986, 15 китайских юаней. Ответчик передал покупателю имущество (седельные тягачи) с нарушением срока, согласованного в договорах, что повлекло начисление договорной неустойки», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU.
В исковом заявлении представители компании «Армада» требовали компенсацию в 150 тысяч юаней, заявив о нарушении установленных сроков на 80 дней. В свою очередь, компания ответчика доказала, что задержка составила только 57 дней, тем самым снизив сумму штрафа. Помимо неустойки, «Ремэкс Трак» выплатит 22 952 рубля судебных расходов.
Агентство URA.RU направило в фирмы «Ремэкс Трак» и «Армада» запросы. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Сарапин входит в десятку богатейших людей Югры. Он владеет фирмами по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники, выручка которых достигает 90 млрд рублей.
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