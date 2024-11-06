ВСУ начали массированный обстрел Энергодара

06 ноября 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Энергодар постоянно находится под прицелом противника (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреливают Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, из артиллерии. О начале массированного обстрела заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Зафиксировано не менее трех прилетов», — написал Рогов в Telegram. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Рогов призвал горожан находиться в укрытиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ обстреливают Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, из артиллерии. О начале массированного обстрела заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Зафиксировано не менее трех прилетов», — написал Рогов в Telegram. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Рогов призвал горожан находиться в укрытиях.