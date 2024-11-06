ВСУ начали массированный обстрел Энергодара

Энергодар постоянно находится под прицелом противника (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреливают Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, из артиллерии. О начале массированного обстрела заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Зафиксировано не менее трех прилетов», —
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.