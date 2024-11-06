ВСУ начали массированный обстрел Энергодара

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., разрушения
Энергодар постоянно находится под прицелом противника (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреливают Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, из артиллерии. О начале массированного обстрела заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Зафиксировано не менее трех прилетов», — написал Рогов в Telegram. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Рогов призвал горожан находиться в укрытиях.

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ВСУ обстреливают Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, из артиллерии. О начале массированного обстрела заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Зафиксировано не менее трех прилетов», — написал Рогов в Telegram. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Рогов призвал горожан находиться в укрытиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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