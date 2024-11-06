«Королева TikTok» проинспектировала школьную столовую в Екатеринбурге. Фото

Блогер Дина Саева прилетела в Екатеринбург и встретилась с учительницей

06 ноября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург Дина Саева переехала с родителями в начале «нулевых» Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / senoritasaeva Популярный блогер Дина Саева с 8 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) внезапно прилетела в Екатеринбург. Девушка отправилась в родную школу, а также успела пообедать там в столовой. «Недавно прилетела в свой родной город Екатеринбург. Зашла в школу, и тут на меня нахлынули воспоминания и эмоции. Мы увиделись с моим классным руководителем, это такое теплое и приятное чувство. Конечно же, я поела в школьной столовой, и это было вкусно», — написала Дина. Также она вспомнила, как в старших классах за ней ухаживали мальчики. «Прощения просили вот так. Правда, потом ее наказали за то, что не выдала того, кто испортил школьную стену. Удивлена, что надпись до сих пор осталась», — говорит блогер. 25-летняя Дина Саева — тиктокер, видеоблогер и модель. Родилась в Душанбе (Таджикистан), но в начале 2000-х родители девушки перебрались в Екатеринбург. Блогерская карьера началась в 2015 году с приложения Periscope, где можно было проводить прямые эфиры. Широкую известность девушке принесли видео в Instagram (деятельность запрещена в РФ) и приложении Musical.ly (позже его выкупил ТikTok). В октябре 2020 года Дина заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского Forbes, тогда журналисты назвали ее «королевой TikTok». Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / senoritasaeva Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / senoritasaeva Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярный блогер Дина Саева с 8 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) внезапно прилетела в Екатеринбург. Девушка отправилась в родную школу, а также успела пообедать там в столовой. «Недавно прилетела в свой родной город Екатеринбург. Зашла в школу, и тут на меня нахлынули воспоминания и эмоции. Мы увиделись с моим классным руководителем, это такое теплое и приятное чувство. Конечно же, я поела в школьной столовой, и это было вкусно», — написала Дина. Также она вспомнила, как в старших классах за ней ухаживали мальчики. «Прощения просили вот так. Правда, потом ее наказали за то, что не выдала того, кто испортил школьную стену. Удивлена, что надпись до сих пор осталась», — говорит блогер. 25-летняя Дина Саева — тиктокер, видеоблогер и модель. Родилась в Душанбе (Таджикистан), но в начале 2000-х родители девушки перебрались в Екатеринбург. Блогерская карьера началась в 2015 году с приложения Periscope, где можно было проводить прямые эфиры. Широкую известность девушке принесли видео в Instagram (деятельность запрещена в РФ) и приложении Musical.ly (позже его выкупил ТikTok). В октябре 2020 года Дина заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского Forbes, тогда журналисты назвали ее «королевой TikTok».