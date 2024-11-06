В городе Кургане наблюдаются транспортные заторы, которые оценены в восемь баллов. Сложная ситуация на дорогах затронула улицы центральной части города и участок федеральной трассы «Иртыш». Об этом сообщает онлайн-сервис. При этом сегодня в Кургане начался снегопад и метель, которые прогнозировали синоптики.
«Пробка наибольшей протяженности зафиксирована на федеральной трассе „Иртыш“ от поворота на деревню Шкодинское до кольцевого перекрестка с улицей Омской. Заторы наблюдаются по улице Бурова-Петрова, Карбышева, проспекту Машиностроителей, Маршала Голикова, вдоль Галкинского переезда», — указывает сервис «2ГИС». Трафик динамично меняется.
Ранее URA.RU писало, что Курган столкнулся с рекордным десятибалльным затором. Горожане, попавшие в пробки, иронично комментировали происходящее в онлайн-сервисе.
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