Курганцы во время снегопада встали в восьмибалльные пробки. Скрин

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Ситуация на дорогах Кургана активно меняется (архивное фото)
Ситуация на дорогах Кургана активно меняется (архивное фото) Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В городе Кургане наблюдаются транспортные заторы, которые оценены в восемь баллов. Сложная ситуация на дорогах затронула улицы центральной части города и участок федеральной трассы «Иртыш». Об этом сообщает онлайн-сервис. При этом сегодня в Кургане начался снегопад и метель, которые прогнозировали синоптики.

«Пробка наибольшей протяженности зафиксирована на федеральной трассе „Иртыш“ от поворота на деревню Шкодинское до кольцевого перекрестка с улицей Омской. Заторы наблюдаются по улице Бурова-Петрова, Карбышева, проспекту Машиностроителей, Маршала Голикова, вдоль Галкинского переезда», — указывает сервис «2ГИС». Трафик динамично меняется

Ранее URA.RU писало, что Курган столкнулся с рекордным десятибалльным затором. Горожане, попавшие в пробки, иронично комментировали происходящее в онлайн-сервисе.

Курган стоит в восьмибалльных пробках
Курган стоит в восьмибалльных пробках
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В городе Кургане наблюдаются транспортные заторы, которые оценены в восемь баллов. Сложная ситуация на дорогах затронула улицы центральной части города и участок федеральной трассы «Иртыш». Об этом сообщает онлайн-сервис. При этом сегодня в Кургане начался снегопад и метель, которые прогнозировали синоптики. «Пробка наибольшей протяженности зафиксирована на федеральной трассе „Иртыш“ от поворота на деревню Шкодинское до кольцевого перекрестка с улицей Омской. Заторы наблюдаются по улице Бурова-Петрова, Карбышева, проспекту Машиностроителей, Маршала Голикова, вдоль Галкинского переезда», — указывает сервис «2ГИС». Трафик динамично меняется.  Ранее URA.RU писало, что Курган столкнулся с рекордным десятибалльным затором. Горожане, попавшие в пробки, иронично комментировали происходящее в онлайн-сервисе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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