Уголовное дело сотрудника пермского вуза направлено в суд

Расследование уголовного дела в отношении руководителя подразделения пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) завершено и направлено в суд. Ему вменяется получение взяток от студентов. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР.
«Следствием установлено, что сотрудник вуза получил деньги от нескольких студентов за изготовление документов о прохождении дополнительного образования и сдаче итоговых экзаменов. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд», — пояснили следователи.
В 2022 году экс-директор ВГУВТ был уличен в мошенничестве. Он фиктивно трудоустраивал людей в вуз. Тогда его признали виновным и отправили в колонию на шесть с половиной лет. В этот раз на скамье подсудимых оказался его подчиненный.
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