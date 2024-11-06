Уголовное дело сотрудника пермского вуза направлено в суд

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Сотрудник вуза получил взятку и стал фигурантом уголовного дела
Сотрудник вуза получил взятку и стал фигурантом уголовного дела Фото:

Расследование уголовного дела в отношении руководителя подразделения пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) завершено и направлено в суд. Ему вменяется получение взяток от студентов. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР.

«Следствием установлено, что сотрудник вуза получил деньги от нескольких студентов за изготовление документов о прохождении дополнительного образования и сдаче итоговых экзаменов. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд», — пояснили следователи.

В 2022 году экс-директор ВГУВТ был уличен в мошенничестве. Он фиктивно трудоустраивал людей в вуз. Тогда его признали виновным и отправили в колонию на шесть с половиной лет. В этот раз на скамье подсудимых оказался его подчиненный.

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Расследование уголовного дела в отношении руководителя подразделения пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) завершено и направлено в суд. Ему вменяется получение взяток от студентов. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР. «Следствием установлено, что сотрудник вуза получил деньги от нескольких студентов за изготовление документов о прохождении дополнительного образования и сдаче итоговых экзаменов. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд», — пояснили следователи. В 2022 году экс-директор ВГУВТ был уличен в мошенничестве. Он фиктивно трудоустраивал людей в вуз. Тогда его признали виновным и отправили в колонию на шесть с половиной лет. В этот раз на скамье подсудимых оказался его подчиненный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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