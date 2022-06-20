Осужденному директору пермского вуза увеличили наказание

Суд приговорил Павла Задровского к 7,5 годам колонии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Осужденному директору Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павлу Задровскому добавили срок. Мотовилихинский районный суд Перми, пересмотрев приговор в отношении Задровского, признал его виновным по статье о мошенничестве. Решение размещено на сайте суда.

«Приговор в отношении Задровского в части оправдания его по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“), и признания права на реабилитацию отменить. Признать Задровского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 100 000 рублей», — говорится в решении Мотовилихинского суда.

По совокупности совершенных преступлений Задровскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев. Также он лишен права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях, обязан выплатить штраф в размере 250 000 рублей и возместить причиненный вузу ущерб. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

В решении суда сказано, что ущерб оценен в сумму свыше 1,7 млн рублей. Эти деньги он получил от сотрудника, принятого на работу в ПФ ВГУВТ. На его счет поступали зарплата и иные выплаты. Часть полученных средств затем переводились Задровскому лично, он распоряжался ими по своему усмотрению.

Подсудимый свою вину по предъявленному обвинению не признал, отказавшись свидетельствовать против себя, уточняется на сайте суда. URA.RU рассказывало, что в декабре прошлого года Задровский был приговорен к 6,5 годам колонии. Пермский краевой суд, рассмотрев апелляцию на приговор суда первой инстанции, частично отменил его, и направил дело на новое рассмотрение.

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