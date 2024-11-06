Где многодетным свердловчанкам будут раздавать квартиры и машины

Победительниц викторины для многодетных мам назовут в «Космосе» в Екатеринбурге

06 ноября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

По формату награждение будет напоминать мероприятие, прошедшее весной 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Итоги дополнительного этапа викторины «Опорный край» для многодетных матерей подведут в ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Обладательниц квартир, машин, мотоциклов и смартфонов определят с помощью жребия, а розыгрыш пройдет в офлайн- и онлайн-формате, сообщают организаторы. «Процедурное награждение участниц ценными подарками представляет собой игру со жребием, где жребием выступает уникальный номер участницы. Награждение состоится 24 ноября при проведении торжественного празднования Дня матери в ККТ „Космос“», — говорят представители викторины, но точное время чествования пока не называют. Кроме этого, итоги будут публиковать на сайте викторины, как это было весной 2024 года, также церемонию награждения покажут в режиме онлайн. Участвовать в дополнительном этапе «Опорного края» можно с 5 по 15 ноября. Претендовать на победу могут многодетные матери, участвовавшие в основном этапе викторины в марте 2024 года, и поощренные за рождение детей знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени. Как и в основном этапе викторины счастливицам подарят квартиры, машины, мотоциклы «Урал» и смартфоны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итоги дополнительного этапа викторины «Опорный край» для многодетных матерей подведут в ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Обладательниц квартир, машин, мотоциклов и смартфонов определят с помощью жребия, а розыгрыш пройдет в офлайн- и онлайн-формате, сообщают организаторы. «Процедурное награждение участниц ценными подарками представляет собой игру со жребием, где жребием выступает уникальный номер участницы. Награждение состоится 24 ноября при проведении торжественного празднования Дня матери в ККТ „Космос“», — говорят представители викторины, но точное время чествования пока не называют. Кроме этого, итоги будут публиковать на сайте викторины, как это было весной 2024 года, также церемонию награждения покажут в режиме онлайн. Участвовать в дополнительном этапе «Опорного края» можно с 5 по 15 ноября. Претендовать на победу могут многодетные матери, участвовавшие в основном этапе викторины в марте 2024 года, и поощренные за рождение детей знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени. Как и в основном этапе викторины счастливицам подарят квартиры, машины, мотоциклы «Урал» и смартфоны.