В Челябинске скончалась лидер женщин-предпринимателей

Президент «Союза женщин-предпринимателей Челябинской области» Вера Соколова ушла из жизни. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.
«Вера Николаевна была примером активной жизненной позиции для нескольких поколений предпринимателей. Под ее руководством в Челябинске были реализованы многие социальные проекты, а ее широкая общественная деятельность заслужила признание и уважение», — говорится в распространенном пресс-службой администрации областного центра некрологе.
На президентских выборах 2012 года Соколова входила в предвыборный штаб Владимира Путина. Также она работала в Общественной палате области.
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