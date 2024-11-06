В Челябинске скончалась лидер женщин-предпринимателей

Президент «Союза женщин-предпринимателей Челябинской области» Соколова умерла
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Прием женщин, в преддверии праздника 8 марта, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Челябинск, соколова вера, диская наталья
Президент «Союза женщин-предпринимателей Челябинской области» Вера Соколова была известна активной жизненной позицией Фото:

Президент «Союза женщин-предпринимателей Челябинской области» Вера Соколова ушла из жизни. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

«Вера Николаевна была примером активной жизненной позиции для нескольких поколений предпринимателей. Под ее руководством в Челябинске были реализованы многие социальные проекты, а ее широкая общественная деятельность заслужила признание и уважение», — говорится в распространенном пресс-службой администрации областного центра некрологе.

На президентских выборах 2012 года Соколова входила в предвыборный штаб Владимира Путина. Также она работала в Общественной палате области.

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Президент «Союза женщин-предпринимателей Челябинской области» Вера Соколова ушла из жизни. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. «Вера Николаевна была примером активной жизненной позиции для нескольких поколений предпринимателей. Под ее руководством в Челябинске были реализованы многие социальные проекты, а ее широкая общественная деятельность заслужила признание и уважение», — говорится в распространенном пресс-службой администрации областного центра некрологе. На президентских выборах 2012 года Соколова входила в предвыборный штаб Владимира Путина. Также она работала в Общественной палате области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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