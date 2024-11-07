Магнитная буря накроет Землю 7 ноября 2024: время начала, какой силы будет, сколько продлится

Российские астрофизики предупреждают о приближающейся магнитной буре. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ, геомагнитные возмущения затронут планету 7 ноября. Подробнее о том, какой силы будет магнитная буря в этот день — в материале URA.RU.
Правда ли, что Землю накроет магнитная буря 7 ноября
Специалисты составили детальный график активности. Первые признаки возмущений проявятся 6 ноября около 20:00 по московскому времени и продлятся до полуночи. Следующая волна накроет Землю ранним утром 7 ноября — с 3:00 до 9:00 мск. Заключительная фаза придется на период с 15:00 до 18:00 мск, после чего магнитосфера должна стабилизироваться.
Эксперты классифицировали предстоящее явление как событие категории G1 — минимальной по пятибалльной шкале интенсивности, где G5 представляет максимальную угрозу. Вероятность развития описанного сценария оценивается в 40%, сильного магнитного шторма — в 10%.
Данная буря станет единственной в ближайший месяц — до 3 декабря геомагнитных возмущений не ожидается. Это особенно примечательно на фоне октябрьских событий, когда Земля испытала мощнейшее за 2024 год воздействие — магнитную бурю класса G4, вызванную солнечной вспышкой 9 октября. Тогда геомагнитные колебания продолжались с 10 по 13 октября.
Причины и последствия магнитных бурь
Магнитные бури возникают в результате активных процессов на Солнце, таких как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, достигает Земли и взаимодействует с её магнитосферой, вызывая возмущения. Эти явления могут не только влиять на здоровье людей, но и оказывать значительное воздействие на техническую инфраструктуру.
Исторические примеры сильных магнитных бурь
За последние десятилетия Земля не раз сталкивалась с мощными геомагнитными событиями:
Буря 1989 года в Квебеке: сильная магнитная буря привела к отключению электроэнергии в канадской провинции на несколько часов, что затронуло миллионы людей.
Событие Каррингтона 1859 года: одна из самых мощных зарегистрированных солнечных вспышек вызвала поломки телеграфных систем по всему миру и наблюдение полярных сияний в низких широтах.
Как отслеживаются и прогнозируются магнитные бури
Специалисты постоянно мониторят солнечную активность с помощью наземных обсерваторий и космических аппаратов. Лаборатории солнечной астрономии анализируют данные о состоянии Солнца и его короны, что позволяет прогнозировать возможные магнитные бури и своевременно предупреждать об этом население и организации.
Как защититься от магнитной бури
Влияние магнитных бурь на организм человека научным сообществом до сих пор не доказано. Однако медики советуют метеочувствительным людям предпринять профилактические меры.
Особо бдительными стоит быть:
- людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- пациентам с нестабильным артериальным давлением;
- лицам, страдающим хроническими головными болями;
- пожилым людям.
В период магнитной бури следует:
- сократить физические нагрузки
- обеспечить полноценный 8-часовой сон
- избегать стресс
- больше гулять на свежем воздухе
- придерживаться привычного режима приема лекарств
Людям из групп риска следует держать под рукой необходимые медикаменты и регулярно измерять артериальное давление. При ухудшении самочувствия рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.
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