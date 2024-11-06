В Петербурге запретили парковаться во дворах у мусорок

В Петербурге ввели штрафы за парковку автомобилей у пешеходных переходов, мусорных контейнеров и пожарных гидрантов. В случае несоблюдения правил водители будут обязаны заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей.
«Депутаты петербургского парламента 6 ноября во втором чтении утвердили штрафы для автомобилистов, которые нарушают правила благоустройства в Санкт-Петербурге», —передает «Фонтанка.ру». Однако есть исключения. К ним относятся экстренные оперативные и дорожно-эксплуатационные службы, которым разрешено использовать данные зоны в случае необходимости.
Штрафы за нарушение установленных правил будут колебаться от трех тысяч до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти тысяч до 40 тысяч рублей — для должностных лиц и от 150 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
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