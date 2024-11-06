В Петербурге запретили парковаться во дворах у мусорок

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В Петербурге ввели штрафы за парковку у мусорных контейнеров
В Петербурге ввели штрафы за парковку у мусорных контейнеров Фото:

В Петербурге ввели штрафы за парковку автомобилей у пешеходных переходов, мусорных контейнеров и пожарных гидрантов. В случае несоблюдения правил водители будут обязаны заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

«Депутаты петербургского парламента 6 ноября во втором чтении утвердили штрафы для автомобилистов, которые нарушают правила благоустройства в Санкт-Петербурге», —передает «Фонтанка.ру». Однако есть исключения. К ним относятся экстренные оперативные и дорожно-эксплуатационные службы, которым разрешено использовать данные зоны в случае необходимости.

Штрафы за нарушение установленных правил будут колебаться от трех тысяч до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти тысяч до 40 тысяч рублей — для должностных лиц и от 150 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

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В Петербурге ввели штрафы за парковку автомобилей у пешеходных переходов, мусорных контейнеров и пожарных гидрантов. В случае несоблюдения правил водители будут обязаны заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. «Депутаты петербургского парламента 6 ноября во втором чтении утвердили штрафы для автомобилистов, которые нарушают правила благоустройства в Санкт-Петербурге », —передает «Фонтанка.ру». Однако есть исключения. К ним относятся экстренные оперативные и дорожно-эксплуатационные службы, которым разрешено использовать данные зоны в случае необходимости. Штрафы за нарушение установленных правил будут колебаться от трех тысяч до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти тысяч до 40 тысяч рублей — для должностных лиц и от 150 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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