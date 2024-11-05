05 ноября 2024

На выборы мэра Урая заявились новые кандидаты

© Служба новостей «URA.RU»
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На выборах в мэрию Урая появились новые кандидаты
На выборах в мэрию Урая появились новые кандидаты Фото:

На выборах мэра Урая появилось три новых кандидата. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.

«На выборы заявился начальник управления внутренней политики мэрии Роман Хусаинов. Он очевидно будет использоваться в качестве технического кандидата для нынешнего главы города Тимура Закирзянова. Также в списках появился еще кто-то из бюджетников (имя источник не уточнил, — ред.). А также еще одной неожиданностью стало желание поучаствовать в выборах директора школы поселка Половинка Марины Бусовой», — сообщил источник.

Он объяснил, что появление Бусовой в списке претендентов стало неожиданностью. Она раньше работала в управлении образования в Урае, однако после конфликта с Закирзяновым была уволена.

Ранее URA.RU писало, что было известно об участии в выборах действующего главы города Тимура Закирзянова, а также скандального депутата местной думы Леонарда Насибуллина. Выборы пройдут 12 ноября.

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На выборах мэра Урая появилось три новых кандидата. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «На выборы заявился начальник управления внутренней политики мэрии Роман Хусаинов. Он очевидно будет использоваться в качестве технического кандидата для нынешнего главы города Тимура Закирзянова. Также в списках появился еще кто-то из бюджетников (имя источник не уточнил, — ред.). А также еще одной неожиданностью стало желание поучаствовать в выборах директора школы поселка Половинка Марины Бусовой», — сообщил источник. Он объяснил, что появление Бусовой в списке претендентов стало неожиданностью. Она раньше работала в управлении образования в Урае, однако после конфликта с Закирзяновым была уволена. Ранее URA.RU писало, что было известно об участии в выборах действующего главы города Тимура Закирзянова, а также скандального депутата местной думы Леонарда Насибуллина. Выборы пройдут 12 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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