На выборы мэра Урая заявились новые кандидаты

На выборах мэра Урая появилось три новых кандидата. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.
«На выборы заявился начальник управления внутренней политики мэрии Роман Хусаинов. Он очевидно будет использоваться в качестве технического кандидата для нынешнего главы города Тимура Закирзянова. Также в списках появился еще кто-то из бюджетников (имя источник не уточнил, — ред.). А также еще одной неожиданностью стало желание поучаствовать в выборах директора школы поселка Половинка Марины Бусовой», — сообщил источник.
Он объяснил, что появление Бусовой в списке претендентов стало неожиданностью. Она раньше работала в управлении образования в Урае, однако после конфликта с Закирзяновым была уволена.
Ранее URA.RU писало, что было известно об участии в выборах действующего главы города Тимура Закирзянова, а также скандального депутата местной думы Леонарда Насибуллина. Выборы пройдут 12 ноября.
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