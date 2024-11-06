Задержан последний из шести беглецов из липецкой колонии

Шестеро осужденных сбежали из колонии в конце октября
новость из сюжетаИз колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные
Последний из шести беглецов из липецкой колонии задержан. Об этом сообщает 360.RU в своем telegram-канале.
По данным телеканала, Тургун Абдуллаев прятался в заброшенном доме в поселке Песковатском в той же Липецкой области. Ранее были задержаны пятеро соучастников побега.
Абдуллаев не сумел далеко сбежать
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