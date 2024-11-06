Задержан последний из шести беглецов из липецкой колонии

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Шестеро осужденных сбежали из колонии в конце октября
Шестеро осужденных сбежали из колонии в конце октября Фото:
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Последний из шести беглецов из липецкой колонии задержан. Об этом сообщает 360.RU в своем telegram-канале.

По данным телеканала, Тургун Абдуллаев прятался в заброшенном доме в поселке Песковатском в той же Липецкой области. Ранее были задержаны пятеро соучастников побега.

Абдуллаев не сумел далеко сбежать
Абдуллаев не сумел далеко сбежать
Фото:

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Последний из шести беглецов из липецкой колонии задержан. Об этом сообщает 360.RU в своем telegram-канале. По данным телеканала, Тургун Абдуллаев прятался в заброшенном доме в поселке Песковатском в той же Липецкой области. Ранее были задержаны пятеро соучастников побега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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