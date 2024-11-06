Путин подписал указ о праздновании юбилея Жириновского

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского», — говорится в тексте указа. Отмечается, что главой оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Два года назад скончался Владимир Жириновский, прославившийся своими эксцентричными и порой пророческими заявлениями о политике в России и мире. Экс-депутат Госдумы Василий Власов отметил, что некоторые из его предсказаний, такие как удар Израиля по Ирану, сбылись.
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