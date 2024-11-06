Путин подписал указ о праздновании юбилея Жириновского

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Путин поручил организовать празднование юбилея Жириновского
Путин поручил организовать празднование юбилея Жириновского Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского», — говорится в тексте указа. Отмечается, что главой оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Два года назад скончался Владимир Жириновский, прославившийся своими эксцентричными и порой пророческими заявлениями о политике в России и мире. Экс-депутат Госдумы Василий Власов отметил, что некоторые из его предсказаний, такие как удар Израиля по Ирану, сбылись.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского», — говорится в тексте указа. Отмечается, что главой оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Два года назад скончался Владимир Жириновский, прославившийся своими эксцентричными и порой пророческими заявлениями о политике в России и мире. Экс-депутат Госдумы Василий Власов отметил, что некоторые из его предсказаний, такие как удар Израиля по Ирану, сбылись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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