Reuters: Харрис готовит речь о поражении на выборах

Камала Харрис уже готовит речь о проигрыше на выборах президента США. Ее выступление ожидается в среду около 18:00 (02:00 четверга мск), пишет Reuters. Кроме того, Харрис намерена лично позвонить Трампу, который выиграл выборы, сообщает NBC.
«Вице-президент США Камала Харрис публично признает свое поражение на выборах в 18:00 в среду», — передает Reuters. Телеканал NBC, в свою очередь, сообщает, что Харрис позвонит Трампу сегодня. Сейчас она работает над своей речью, сообщил источник канала. Пока еще действующий президент США Джо Байден также намерен позвонить Трампу.
Дональд Трамп победил на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Таким образом, он станет 47-м главой Штатов.
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