Tagesschau: правящая коалиция в Германии оказалась на грани распада

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении обратиться к бундестагу 15 января с просьбой о вотуме доверия к правительству «светофорной коалиции», сообщает Tagesschau. Это решение было принято после того, как Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера из-за серии конфликтов и недоверия.
«Сразу на первой неделе заседания Бундестага в новом году я подниму вопрос о вотуме доверия, с тем чтобы Бундестаг мог проголосовать об этом 15 января», — сообщил он журналистам в Берлине. «Тогда члены Бундестага смогут решить, открыть ли путь для проведения досрочных выборов», — подчеркнул Олаф Шольц.
Помимо увольнения Линднера, канцлер Шольц выразил недовольство его работой, утверждая, что Линднер слишком часто не оправдывал доверие и отвергал необходимые компромиссы. Критика также коснулась лидера СвДП за его озабоченность выживанием собственной партии, что, по мнению Шольца, могло нанести ущерб стране. В связи с этими событиями возможны досрочные выборы, которые могут состояться не позднее конца марта.
6 ноября глава правительства Германии освободил от должности министра финансов Кристиана Линднера, передает RT. Он также занимает пост председателя Свободной демократической партии Германии.
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