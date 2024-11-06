Tagesschau: правящая коалиция в Германии оказалась на грани распада

Шольц 25 января поставит вопрос о вотуме доверия правительству

07 ноября 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Шольц заявил о своем намерении обратиться к бундестагу с просьбой о вотуме доверия к правительству Фото: Официальный сайт президента Украины Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении обратиться к бундестагу 15 января с просьбой о вотуме доверия к правительству «светофорной коалиции», сообщает Tagesschau. Это решение было принято после того, как Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера из-за серии конфликтов и недоверия. «Сразу на первой неделе заседания Бундестага в новом году я подниму вопрос о вотуме доверия, с тем чтобы Бундестаг мог проголосовать об этом 15 января», — сообщил он журналистам в Берлине. «Тогда члены Бундестага смогут решить, открыть ли путь для проведения досрочных выборов», — подчеркнул Олаф Шольц. Помимо увольнения Линднера, канцлер Шольц выразил недовольство его работой, утверждая, что Линднер слишком часто не оправдывал доверие и отвергал необходимые компромиссы. Критика также коснулась лидера СвДП за его озабоченность выживанием собственной партии, что, по мнению Шольца, могло нанести ущерб стране. В связи с этими событиями возможны досрочные выборы, которые могут состояться не позднее конца марта. 6 ноября глава правительства Германии освободил от должности министра финансов Кристиана Линднера, передает RT. Он также занимает пост председателя Свободной демократической партии Германии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении обратиться к бундестагу 15 января с просьбой о вотуме доверия к правительству «светофорной коалиции», сообщает Tagesschau. Это решение было принято после того, как Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера из-за серии конфликтов и недоверия. «Сразу на первой неделе заседания Бундестага в новом году я подниму вопрос о вотуме доверия, с тем чтобы Бундестаг мог проголосовать об этом 15 января», — сообщил он журналистам в Берлине. «Тогда члены Бундестага смогут решить, открыть ли путь для проведения досрочных выборов», — подчеркнул Олаф Шольц. Помимо увольнения Линднера, канцлер Шольц выразил недовольство его работой, утверждая, что Линднер слишком часто не оправдывал доверие и отвергал необходимые компромиссы. Критика также коснулась лидера СвДП за его озабоченность выживанием собственной партии, что, по мнению Шольца, могло нанести ущерб стране. В связи с этими событиями возможны досрочные выборы, которые могут состояться не позднее конца марта. 6 ноября глава правительства Германии освободил от должности министра финансов Кристиана Линднера, передает RT. Он также занимает пост председателя Свободной демократической партии Германии.