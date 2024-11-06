Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

07 ноября 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

Шольц в январе поднимет вопрос о вотуме доверия для досрочных выборов в Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции в ФРГ, в которую входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом Хабек сообщил журналистам в Берлине. «Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства «Светофора», — сказал Хабек. Он также добавил: «Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов». После объявления о распаде коалиции, Германия вступает в период политической неопределенности. Ведение переговоров и подготовка к новым выборам станут приоритетными задачами для временного правительства. Это событие может иметь значительные последствия как для внутренней, так и для внешней политики страны. Ранее Шольц объявил о своем плане обратиться в бундестаг 15 января с просьбой поддержать доверие к правительству коалиции, известной как «светофор». Сообщение об этом поступило от Tagesschau. Данное решение было принято после того, как Шольц сделал заявление о снятии с должности министра финансов Кристиана Линднера, что последовало вслед за рядом конфликтов и потерей доверия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции в ФРГ, в которую входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом Хабек сообщил журналистам в Берлине. «Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства «Светофора», — сказал Хабек. Он также добавил: «Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов». После объявления о распаде коалиции, Германия вступает в период политической неопределенности. Ведение переговоров и подготовка к новым выборам станут приоритетными задачами для временного правительства. Это событие может иметь значительные последствия как для внутренней, так и для внешней политики страны. Ранее Шольц объявил о своем плане обратиться в бундестаг 15 января с просьбой поддержать доверие к правительству коалиции, известной как «светофор». Сообщение об этом поступило от Tagesschau. Данное решение было принято после того, как Шольц сделал заявление о снятии с должности министра финансов Кристиана Линднера, что последовало вслед за рядом конфликтов и потерей доверия.