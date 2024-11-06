Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции в ФРГ, в которую входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом Хабек сообщил журналистам в Берлине.
«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства «Светофора», — сказал Хабек. Он также добавил: «Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов».
После объявления о распаде коалиции, Германия вступает в период политической неопределенности. Ведение переговоров и подготовка к новым выборам станут приоритетными задачами для временного правительства. Это событие может иметь значительные последствия как для внутренней, так и для внешней политики страны.
Ранее Шольц объявил о своем плане обратиться в бундестаг 15 января с просьбой поддержать доверие к правительству коалиции, известной как «светофор». Сообщение об этом поступило от Tagesschau. Данное решение было принято после того, как Шольц сделал заявление о снятии с должности министра финансов Кристиана Линднера, что последовало вслед за рядом конфликтов и потерей доверия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.