Новые тарифы на свет в 2025 году: как подорожает электроэнергия в РФ с января

«Известия»: в России введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

07 ноября 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

ФАС разработала специализированное тарифное меню на электроэнергию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала 2025 года в России будут введены дифференцированные ставки на потребление электроэнергии. Такая мера является необходимой для исключения из числа льготников тех физических лиц, которые не имеют права на получение электричества по сниженным тарифам. Какие тарифы ждут россиян — в материале URA.RU. Как подорожает электроэнергия в России В 73 регионах России введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, как указано в постановлении правительства №1222 от ноября. Этот новый механизм создан для коррекции несправедливых аспектов ценообразования. «Принятый документ вводит прозрачную систему контроля и помогает пресечь превышение предельных уровней перекрестного субсидирования в регионах», — объясняют в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), передают «Известия». Ранее значительные объемы электроэнергии использовались в коммерческих целях по льготным тарифам, включая такие действия, как серый майнинг. Теперь для каждого тарифа на электроэнергию установлены конкретные пороговые значения потребления. Потребление до 3900 кВт/ч в месяц определено как первый уровень. Второй уровень предусматривает потребление от 3900 до 6000 кВт/ч, а потребление свыше этого объема классифицируется как третий уровень. Как хотят изменить систему тарифов на электричество ФАС разработала специализированное тарифное меню, соответствующее каждому из указанных диапазонов потребления. Для первого уровня установлен льготный тариф, цена на который будет определяться в зависимости от максимальных показателей для каждого региона и подлежать ежегодной индексации. Во втором уровне стоимость электроэнергии будет соответствовать минимуму экономически обоснованного уровня, тогда как для третьего уровня цена будет не ниже тарифов, применимых к коммерческим потребителям при низком уровне напряжения (220—380В). Подорожает ли электроэнергия с января Руководитель рабочей группы «Умный дом» общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая отмечает, что в среднем двухкомнатная квартира расходует 200—250 кВт/ч в месяц, дома с электроотоплением — от 400 кВт/ч. Все это попадает в границы первого диапазона (до 3900 кВт/ч в месяц). «Расходы обычных жильцов с введением новых тарифом вряд ли изменятся. Они нужны, чтобы уйти от перекрестного субсидирования между населением и бизнесом», — разъясняет эксперт. Она подчеркнула, что предстоящие изменения в январе в основном повлияют на производственные компании, для которых характерно высокое потребление энергии. «Это будет способствовать их переходу на использование энергоэффективных технологий или альтернативных источников энергии, в том числе возобновляемых», — добавила Вепрецкая. Какие льготы предусмотрены Специалист из аналитического центра «Народный фронт» Ирина Блинкова выразила мнение, что обыденные пользователи услуг ЖКХ продолжат использовать преференциальные тарифы. По ее словам, благодаря государственной поддержке экономить на оплате за электричество могут лица, имеющие право на региональные и федеральные льготы. К таким категориям граждан относятся: ветераны войны и труда;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

участники и инвалиды боевых действий;

лица, пострадавшие от радиационного воздействия;

инвалиды, участники блокады, а также труженики тыла и другие льготники. Для всех этих лиц предусмотрена компенсация затрат на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию. Ирина Блинкова напоминает, что граждане России, тратящие на оплату услуг ЖКХ свыше 22% своего дохода, имеют право на получение государственных субсидий. Андрей Широков, председатель комитета Торгово-промышленной палаты по вопросам предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, указывает на важность оформления социальной поддержки для лиц с задолженностями по коммунальным платежам. Он также отмечает, что энергетические компании ищут возможности финансирования текущих операций и обновления сетей без значительного увеличения тарифов, чтобы не усиливать финансовую нагрузку на бедные слои населения. Широков подчеркивает, что нынешнее состояние электросетей требует значительных инвестиций для их обновления в связи с высоким уровнем износа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2025 года в России будут введены дифференцированные ставки на потребление электроэнергии. Такая мера является необходимой для исключения из числа льготников тех физических лиц, которые не имеют права на получение электричества по сниженным тарифам. Какие тарифы ждут россиян — в материале URA.RU. В 73 регионах России введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, как указано в постановлении правительства №1222 от ноября. Этот новый механизм создан для коррекции несправедливых аспектов ценообразования. «Принятый документ вводит прозрачную систему контроля и помогает пресечь превышение предельных уровней перекрестного субсидирования в регионах», — объясняют в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), передают «Известия». Ранее значительные объемы электроэнергии использовались в коммерческих целях по льготным тарифам, включая такие действия, как серый майнинг. Теперь для каждого тарифа на электроэнергию установлены конкретные пороговые значения потребления. Потребление до 3900 кВт/ч в месяц определено как первый уровень. Второй уровень предусматривает потребление от 3900 до 6000 кВт/ч, а потребление свыше этого объема классифицируется как третий уровень. ФАС разработала специализированное тарифное меню, соответствующее каждому из указанных диапазонов потребления. Для первого уровня установлен льготный тариф, цена на который будет определяться в зависимости от максимальных показателей для каждого региона и подлежать ежегодной индексации. Во втором уровне стоимость электроэнергии будет соответствовать минимуму экономически обоснованного уровня, тогда как для третьего уровня цена будет не ниже тарифов, применимых к коммерческим потребителям при низком уровне напряжения (220—380В). Руководитель рабочей группы «Умный дом» общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая отмечает, что в среднем двухкомнатная квартира расходует 200—250 кВт/ч в месяц, дома с электроотоплением — от 400 кВт/ч. Все это попадает в границы первого диапазона (до 3900 кВт/ч в месяц). «Расходы обычных жильцов с введением новых тарифом вряд ли изменятся. Они нужны, чтобы уйти от перекрестного субсидирования между населением и бизнесом», — разъясняет эксперт. Она подчеркнула, что предстоящие изменения в январе в основном повлияют на производственные компании, для которых характерно высокое потребление энергии. «Это будет способствовать их переходу на использование энергоэффективных технологий или альтернативных источников энергии, в том числе возобновляемых», — добавила Вепрецкая. Специалист из аналитического центра «Народный фронт» Ирина Блинкова выразила мнение, что обыденные пользователи услуг ЖКХ продолжат использовать преференциальные тарифы. По ее словам, благодаря государственной поддержке экономить на оплате за электричество могут лица, имеющие право на региональные и федеральные льготы. Ирина Блинкова напоминает, что граждане России, тратящие на оплату услуг ЖКХ свыше 22% своего дохода, имеют право на получение государственных субсидий. Андрей Широков, председатель комитета Торгово-промышленной палаты по вопросам предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, указывает на важность оформления социальной поддержки для лиц с задолженностями по коммунальным платежам. Он также отмечает, что энергетические компании ищут возможности финансирования текущих операций и обновления сетей без значительного увеличения тарифов, чтобы не усиливать финансовую нагрузку на бедные слои населения. Широков подчеркивает, что нынешнее состояние электросетей требует значительных инвестиций для их обновления в связи с высоким уровнем износа.