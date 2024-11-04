04 ноября 2024

Компании ХМАО осенью резко подняли зарплаты работникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Предлагаемая средняя зарплата в ХМАО выросла на 7%
Предлагаемая средняя зарплата в ХМАО выросла на 7% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь зарплаты выросли более чем на 7%. Югорские компании в среднем стали платить сотрудникам почти 85 тысяч рублей в месяц.

«Средняя предлагаемая зарплата в Югре в октябре составила 84 455 рублей. В сентябре работники могли рассчитывать на 78 756 рублей. За данный период медианная оплата, соответственно, выросла на 7,2%», — следует из статистики HeadHunter.

С начала года показатель вырос на 20%. Еще в январе компании региона были готовы платить работникам около 70 тысяч рублей. В такую же сумму оценивают зарплатные ожидания сами югорчане.

За октябрь жители ХМАО стали на 6% чаще искать новую работу. Однако число вакансий на предприятиях выросло лишь на 1%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО компании готовы платить вахтовикам зарплату более 500 тысяч рублей. На самые выгодные позиции могут рассчитывать специалисты по бурению.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь зарплаты выросли более чем на 7%. Югорские компании в среднем стали платить сотрудникам почти 85 тысяч рублей в месяц. «Средняя предлагаемая зарплата в Югре в октябре составила 84 455 рублей. В сентябре работники могли рассчитывать на 78 756 рублей. За данный период медианная оплата, соответственно, выросла на 7,2%», — следует из статистики HeadHunter. С начала года показатель вырос на 20%. Еще в январе компании региона были готовы платить работникам около 70 тысяч рублей. В такую же сумму оценивают зарплатные ожидания сами югорчане. За октябрь жители ХМАО стали на 6% чаще искать новую работу. Однако число вакансий на предприятиях выросло лишь на 1%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО компании готовы платить вахтовикам зарплату более 500 тысяч рублей. На самые выгодные позиции могут рассчитывать специалисты по бурению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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