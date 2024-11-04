Компании ХМАО осенью резко подняли зарплаты работникам

В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь зарплаты выросли более чем на 7%. Югорские компании в среднем стали платить сотрудникам почти 85 тысяч рублей в месяц.
«Средняя предлагаемая зарплата в Югре в октябре составила 84 455 рублей. В сентябре работники могли рассчитывать на 78 756 рублей. За данный период медианная оплата, соответственно, выросла на 7,2%», — следует из статистики HeadHunter.
С начала года показатель вырос на 20%. Еще в январе компании региона были готовы платить работникам около 70 тысяч рублей. В такую же сумму оценивают зарплатные ожидания сами югорчане.
За октябрь жители ХМАО стали на 6% чаще искать новую работу. Однако число вакансий на предприятиях выросло лишь на 1%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО компании готовы платить вахтовикам зарплату более 500 тысяч рублей. На самые выгодные позиции могут рассчитывать специалисты по бурению.
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