06 ноября 2024

Порошенко выдвинул условия Трампу и Зеленскому

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Порошенко выдвинул условия Трампу и Зеленскому после выборов в США Фото:

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов, которые он описал как «красные линии». По его словам, Киев не должен идти на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций в отношении России.

«Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Экс-президент Украины особо подчеркнул, что Киев не должен идти на компромиссы в вопросах своих территорий и отмены санкций в отношении России, указывая на важность сохранения суверенитета.

Кроме того, экс-президент призвал к активным действиям для убеждения Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО как условии для завершения конфликта. Порошенко выразил убеждение, что членство в альянсе является единственной возможной альтернативой для прекращения конфликта.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов, которые он описал как «красные линии». По его словам, Киев не должен идти на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций в отношении России. «Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Экс-президент Украины особо подчеркнул, что Киев не должен идти на компромиссы в вопросах своих территорий и отмены санкций в отношении России, указывая на важность сохранения суверенитета. Кроме того, экс-президент призвал к активным действиям для убеждения Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО как условии для завершения конфликта. Порошенко выразил убеждение, что членство в альянсе является единственной возможной альтернативой для прекращения конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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