Порошенко выдвинул условия Трампу и Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов, которые он описал как «красные линии». По его словам, Киев не должен идти на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций в отношении России.
«Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Экс-президент Украины особо подчеркнул, что Киев не должен идти на компромиссы в вопросах своих территорий и отмены санкций в отношении России, указывая на важность сохранения суверенитета.
Кроме того, экс-президент призвал к активным действиям для убеждения Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО как условии для завершения конфликта. Порошенко выразил убеждение, что членство в альянсе является единственной возможной альтернативой для прекращения конфликта.
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