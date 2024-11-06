Порошенко выдвинул условия Трампу и Зеленскому

07 ноября 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Порошенко выдвинул условия Трампу и Зеленскому после выборов в США Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов, которые он описал как «красные линии». По его словам, Киев не должен идти на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций в отношении России. «Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Экс-президент Украины особо подчеркнул, что Киев не должен идти на компромиссы в вопросах своих территорий и отмены санкций в отношении России, указывая на важность сохранения суверенитета. Кроме того, экс-президент призвал к активным действиям для убеждения Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО как условии для завершения конфликта. Порошенко выразил убеждение, что членство в альянсе является единственной возможной альтернативой для прекращения конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов, которые он описал как «красные линии». По его словам, Киев не должен идти на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций в отношении России. «Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Экс-президент Украины особо подчеркнул, что Киев не должен идти на компромиссы в вопросах своих территорий и отмены санкций в отношении России, указывая на важность сохранения суверенитета. Кроме того, экс-президент призвал к активным действиям для убеждения Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО как условии для завершения конфликта. Порошенко выразил убеждение, что членство в альянсе является единственной возможной альтернативой для прекращения конфликта.