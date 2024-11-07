Водителей предупредили о понижении температуры на трассе Пермь — Екатеринбург

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Участникам дорожного движения нужно быть готовым к осадкам в виде снега
Участникам дорожного движения нужно быть готовым к осадкам в виде снега Фото:

В районе трассы Пермь — Екатеринбург 7 ноября ожидают понижение температуры до -12 градусов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На территории Р-242 ориентировочно с 14:00 прогнозируются осадки в виде снега.  Ожидается понижение температуры до -12 градусов в утренние и дневные часы», — передают дорожники. Водителям рекомендовали соблюдать повышенную осторожность на дороге.

Ранее метеорологи предупреждали о морозах до -17 градусов. Предположительно, в выходные пройдут дожди, которые смоют установившийся снежный покров.

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В районе трассы Пермь — Екатеринбург 7 ноября ожидают понижение температуры до -12 градусов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Р-242 ориентировочно с 14:00 прогнозируются осадки в виде снега.  Ожидается понижение температуры до -12 градусов в утренние и дневные часы», — передают дорожники. Водителям рекомендовали соблюдать повышенную осторожность на дороге. Ранее метеорологи предупреждали о морозах до -17 градусов. Предположительно, в выходные пройдут дожди, которые смоют установившийся снежный покров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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