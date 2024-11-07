Водителей предупредили о понижении температуры на трассе Пермь — Екатеринбург

В районе трассы Пермь — Екатеринбург 7 ноября ожидают понижение температуры до -12 градусов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На территории Р-242 ориентировочно с 14:00 прогнозируются осадки в виде снега. Ожидается понижение температуры до -12 градусов в утренние и дневные часы», — передают дорожники. Водителям рекомендовали соблюдать повышенную осторожность на дороге.
Ранее метеорологи предупреждали о морозах до -17 градусов. Предположительно, в выходные пройдут дожди, которые смоют установившийся снежный покров.
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