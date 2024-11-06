В Сургуте подешевело вторичное жилье

Стоимость квартир в Сургуте уменьшилась на 0,8%. Город показал наибольшее снижение цены и занял седьмое место в рейтинге подешевевшего жилья.
«Снижение проявилось сильнее всего в Махачкале (–1,6%), Ульяновске (–1,2%), Магнитогорске (–1,1%), Якутске (–1%), Рязани (–1%), Владикавказе (–0,8%), Сургуте (–0,8%)» — выяснили РИА Новости. Последние строчки рейтинга заняли Белгород (–0,7%), Орел (–0,6%) и Мурманск (–0,6%).
Вообще в России рынок вторичек впервые за три года не показал прироста. Средняя стоимость квадратного метра такого жилья в октябре осталась на уровне сентября и составила 116,3 тысячи рублей.
В Ханты-Мансийском автономномом округе начали падать цены на вторичную недвижимость. Снижение стоимости квартир в Сургуте осенью стало доходить до 5%
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