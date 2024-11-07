Десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

Войска Воздушно-десантных войск Российской Федерации, входящие в состав Северной группировки, успешно взяли под свой контроль значимый опорный пункт Вооруженных сил Украины в одной из лесопосадок, расположенных в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовые группы ВДВ, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом и произвели его зачистку», — передает сообщение ведомства ТАСС. Затем занятые позиции передали подразделениям закрепления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.