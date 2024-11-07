Десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

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Важный пункт занят в Суджанском районе
Важный пункт занят в Суджанском районе Фото:

Войска Воздушно-десантных войск Российской Федерации, входящие в состав Северной группировки, успешно взяли под свой контроль значимый опорный пункт Вооруженных сил Украины в одной из лесопосадок, расположенных в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Штурмовые группы ВДВ, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом и произвели его зачистку», — передает сообщение ведомства ТАСС. Затем занятые позиции передали подразделениям закрепления. 

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Войска Воздушно-десантных войск Российской Федерации, входящие в состав Северной группировки, успешно взяли под свой контроль значимый опорный пункт Вооруженных сил Украины в одной из лесопосадок, расположенных в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Штурмовые группы ВДВ, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом и произвели его зачистку», — передает сообщение ведомства ТАСС. Затем занятые позиции передали подразделениям закрепления. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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