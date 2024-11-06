В Нязепетровском округе нового главу выберут из двух кандидатов

07 ноября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Первый в истории глава Нязепетровского муниципального округа определится 8 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нязепетровском муниципальном округе (Челябинская область) 8 ноября состоятся выборы главы. Об этом URA.RU сообщил спикер местного собрания депутатов Александр Бунаков. «Комиссия по отбору кандидатур на пост главы округа предложила на выбор депутатов две кандидатуры. Выборы состоятся 8 ноября. Сразу после внеочередного заседания собрания депутатов, на котором состоятся выборы, глава муниципального округа вступит в должность», — сообщил Бунаков. На пост главы округа претендуют 48-летний действующий глава района Сергей Кравцов и 38-летний директор муниципального учреждения «Централизованная клубная система» Анатолий Устинкин, известный своими неоднозначными стихотворными произведениями. Им предстоит представить депутатам свои программы развития муниципалитета, после чего депутаты определят, кто будет руководить округом. После выборов глава принесет присягу и вступит в должность. Затем депутаты продолжат работу. Им предстоит принять устав и ряд других нормативных документов округа. Нязепетровский район был преобразован в округ в нынешнем году. В этой связи все муниципалитеты, входившие в состав района, были ликвидированы и образован единый муниципальный округ. Городские и сельские советы также были распущены. Депутаты райсобрания досрочно сложили полномочия, после чего состоялись выборы нового, уже окружного собрания депутатов. Депутаты собрания 8 ноября выберут главу муниципального округа. Аналогичные процессы преобразования в округа идут в Саткинском и Пластовском районах. Во всех из них состоялись выборы собраний, а в Саткинском округе уже избрали главу, которым стал прежний глава района Александр Глазков. В Пластовском округе выборы главы состоятся 29 ноября. В настоящее время конкурсная комиссия отбирает кандидатов на основании поданных документов. На пост главы Пластовского округа претендуют три кандидата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нязепетровском муниципальном округе (Челябинская область) 8 ноября состоятся выборы главы. Об этом URA.RU сообщил спикер местного собрания депутатов Александр Бунаков. «Комиссия по отбору кандидатур на пост главы округа предложила на выбор депутатов две кандидатуры. Выборы состоятся 8 ноября. Сразу после внеочередного заседания собрания депутатов, на котором состоятся выборы, глава муниципального округа вступит в должность», — сообщил Бунаков. На пост главы округа претендуют 48-летний действующий глава района Сергей Кравцов и 38-летний директор муниципального учреждения «Централизованная клубная система» Анатолий Устинкин, известный своими неоднозначными стихотворными произведениями. Им предстоит представить депутатам свои программы развития муниципалитета, после чего депутаты определят, кто будет руководить округом. После выборов глава принесет присягу и вступит в должность. Затем депутаты продолжат работу. Им предстоит принять устав и ряд других нормативных документов округа. Нязепетровский район был преобразован в округ в нынешнем году. В этой связи все муниципалитеты, входившие в состав района, были ликвидированы и образован единый муниципальный округ. Городские и сельские советы также были распущены. Депутаты райсобрания досрочно сложили полномочия, после чего состоялись выборы нового, уже окружного собрания депутатов. Депутаты собрания 8 ноября выберут главу муниципального округа. Аналогичные процессы преобразования в округа идут в Саткинском и Пластовском районах. Во всех из них состоялись выборы собраний, а в Саткинском округе уже избрали главу, которым стал прежний глава района Александр Глазков. В Пластовском округе выборы главы состоятся 29 ноября. В настоящее время конкурсная комиссия отбирает кандидатов на основании поданных документов. На пост главы Пластовского округа претендуют три кандидата.