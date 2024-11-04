К конкурсу по отбору кандидатур на пост главы Нязепетровского округа (Челябинская область) конкурсная комиссия допустила директора муниципального учреждения «Централизованная клубная система» Анатолия Устинкина. Об этом говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии (имеется в распоряжении URA.RU).
«Состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального округа. Решением конкурсной комиссии признаны зарегистрированными кандидатами и допущены к участию в конкурсе на должность главы Нязепетровского муниципального округа Челябинской области, следующие кандидаты: 1. Кравцов Сергей Александрович; 2. Устинкин Анатолий Анатольевич», — говорится в решении.
Кравцов является главой Нязепетровского района и выдвинулся на конкурс, чтобы возглавить уже муниципальный округ. Устинкину 38 лет. Он возглавляет централизованную клубную систему района. В сети он известен в том числе как автор стихов. Среди его произведений — «Гений пера», «Ода беде» и «Исповедь алкоголика», в котором Устинкин признается в пристрастии к спиртному.
Конкурс состоится 6 ноября. По его результатам муниципальные депутаты изберут главу округа. Нязепетровский район преобразовался в муниципальный округ в 2024 году. Также муниципальными округами стали Саткинский и Пластовский районы.
В Саткинском округе выборы главы округа уже состоялись, им стал возглавлявший район Александр Глазков. В Пластовском округе выборы главы предстоят в конце ноября.
В следующем году преобразования районов в округа продолжатся. На очереди — Ашинский, Еманжелинский, Кусинский и Увельский районы.
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