Wildberries запустит новый бизнес в России

Объединенные компании Wildberries и Russ на территории логистических центров запустят сеть собственных АЗС. На данный момент на них могут заправлять водители компании, также рассматривается возможность открытия заправок для всех автомобилистов, говорится в сообщении корпорации.
«Объединенные Wildberries и Russ запустили свою сеть заправок», — говорится в сообщении компании. Информацию передает РБК.
Сейчас на АЗС могут заправляться водители Wildberries и Russ, позже услуга будет доступна для водителей-партнеров. Помимо прочего, для автомобилистов компании предусмотрены более выгодные условия заправки. Подобное снизит расходы на логистику. Для заправки нужно просканировать специальный QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive.
Ранее маркетплейс Wildberries в некоторых регионах Дальнего Востока снизил стоимость доставки товаров в два раза. Подобное удалось реализовать за счет оптимизации логистических маршрутов.
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