Wildberries запустит новый бизнес в России

Wildberries запустит собственную сеть заправок
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Wildberries и Russ открыли сеть заправок для своих водителей
Wildberries и Russ открыли сеть заправок для своих водителей Фото:

Объединенные компании Wildberries и Russ на территории логистических центров запустят сеть собственных АЗС. На данный момент на них могут заправлять водители компании, также рассматривается возможность открытия заправок для всех автомобилистов, говорится в сообщении корпорации. 

«Объединенные Wildberries и Russ запустили свою сеть заправок», — говорится в сообщении компании. Информацию передает РБК. 

Сейчас на АЗС могут заправляться водители Wildberries и Russ, позже услуга будет доступна для водителей-партнеров. Помимо прочего, для автомобилистов компании предусмотрены более выгодные условия заправки. Подобное снизит расходы на логистику. Для заправки нужно просканировать специальный QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive.

Ранее маркетплейс Wildberries в некоторых регионах Дальнего Востока снизил стоимость доставки товаров в два раза. Подобное удалось реализовать за счет оптимизации логистических маршрутов.

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Объединенные компании Wildberries и Russ на территории логистических центров запустят сеть собственных АЗС. На данный момент на них могут заправлять водители компании, также рассматривается возможность открытия заправок для всех автомобилистов, говорится в сообщении корпорации.  «Объединенные Wildberries и Russ запустили свою сеть заправок», — говорится в сообщении компании. Информацию передает РБК.  Сейчас на АЗС могут заправляться водители Wildberries и Russ, позже услуга будет доступна для водителей-партнеров. Помимо прочего, для автомобилистов компании предусмотрены более выгодные условия заправки. Подобное снизит расходы на логистику. Для заправки нужно просканировать специальный QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive. Ранее маркетплейс Wildberries в некоторых регионах Дальнего Востока снизил стоимость доставки товаров в два раза. Подобное удалось реализовать за счет оптимизации логистических маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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