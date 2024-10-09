09 октября 2024

Wildberries снизила стоимость доставки в несколько регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, wildberries, вайлдберриз
Снижение стало возможным благодаря оптимизации логистики Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Стоимость доставки товаров через популярный маркетплейс Wildberries в ряде регионов Дальнего Востока снизилась в два раза. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Объединенная компания Wildberries и Russ сократила стоимость доставки в два раза в Амурскую и Еврейскую автономную области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также в Республику Бурятию. Это удалось сделать за счет оптимизации логистических маршрутов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Wildberries осуществляет доставку товаров со складов по всей стране, используя для этого авиаперевозки и другие способы доставки. Важным направлением развития Wildberries является укрепление позиций на Дальнем Востоке, что подтверждается планами строительства логистических центров в регионе.

Ранее появилась информация, что компанию Wildberries могут переименовать в Wibes. Объединяющая Wildberries и Russ, зарегистрировала новый домен WIBES.COM. Кроме того, основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию своего бывшего мужа Владислава на девичью — Ким. Это произошло после перестрелки у головного офиса компании в Москве, в которой принял участие ее экс-супруг.

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Стоимость доставки товаров через популярный маркетплейс Wildberries в ряде регионов Дальнего Востока снизилась в два раза. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Объединенная компания Wildberries и Russ сократила стоимость доставки в два раза в Амурскую и Еврейскую автономную области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также в Республику Бурятию. Это удалось сделать за счет оптимизации логистических маршрутов», — говорится в сообщении пресс-службы. Wildberries осуществляет доставку товаров со складов по всей стране, используя для этого авиаперевозки и другие способы доставки. Важным направлением развития Wildberries является укрепление позиций на Дальнем Востоке, что подтверждается планами строительства логистических центров в регионе. Ранее появилась информация, что компанию Wildberries могут переименовать в Wibes. Объединяющая Wildberries и Russ, зарегистрировала новый домен WIBES.COM. Кроме того, основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию своего бывшего мужа Владислава на девичью — Ким. Это произошло после перестрелки у головного офиса компании в Москве, в которой принял участие ее экс-супруг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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