Жителя Тюменской области, напавшего с ножом на двух женщин в ЯНАО, ждет суд

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Напавший на двух женщин житель Тюменской области ожидает суда (архивное фото)
Напавший на двух женщин житель Тюменской области ожидает суда (архивное фото) Фото:

Следственное управление СК России по ЯНАО завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Тюменской области, обвиняемого в попытке убийства двух жительниц Ямала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Ноябрьске 23 августа 30-летний житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Угрожая он напал на двух женщин с ножом.

Пожилая мать заслонила собой дочь от нападавшего. В результате этого он ударил женщину несколько раз ножом в грудь.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности в отношении бывшей сожительницы. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

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Следственное управление СК России по ЯНАО завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Тюменской области, обвиняемого в попытке убийства двух жительниц Ямала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Ноябрьске 23 августа 30-летний житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Угрожая он напал на двух женщин с ножом. Пожилая мать заслонила собой дочь от нападавшего. В результате этого он ударил женщину несколько раз ножом в грудь. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности в отношении бывшей сожительницы. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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