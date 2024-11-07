Жителя Тюменской области, напавшего с ножом на двух женщин в ЯНАО, ждет суд

Следственное управление СК России по ЯНАО завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Тюменской области, обвиняемого в попытке убийства двух жительниц Ямала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Ноябрьске 23 августа 30-летний житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Угрожая он напал на двух женщин с ножом.
Пожилая мать заслонила собой дочь от нападавшего. В результате этого он ударил женщину несколько раз ножом в грудь.
Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности в отношении бывшей сожительницы. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.