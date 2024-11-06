06 ноября 2024

В Курганской области будут судить иностранку, которая незаконно пересекла границу России

Курганская прокуратура передала в суд дело иностранной гражданки
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит дело иностранки, которая меняла фамилию, чтобы пересечь границу РФ
Суд рассмотрит дело иностранки, которая меняла фамилию, чтобы пересечь границу РФ Фото:

Курганская прокуратура отправила в суд Половинского округа уголовное дело в отношении иностранки, которую обвиняют в незаконном пересечении границы России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального управления ведомства.

«Прокуратура Половинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранной гражданки. Она обвиняется в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации», — указано в посте.

По данным следствия, обвиняемая в период с 2019 по 2022 годы, находясь под действием запрета на въезд, неоднократно пересекала границу, сменив фамилию на родине. В качестве меры пресечения ей выбрано заключение под стражу. Сообщается, что в случае признания вины, санкция по статье предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что челябинец подговорил жителя Куртамышского округа (Курганская область) незаконно переправить на территорию России родственника-иностранца. Все трое были признаны виновными и получили сроки. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Согласно сообщению, фигуранты дела признаны виновными по статьям, касающимся организации незаконной миграции и самого акта пересечения границы.

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Курганская прокуратура отправила в суд Половинского округа уголовное дело в отношении иностранки, которую обвиняют в незаконном пересечении границы России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального управления ведомства. «Прокуратура Половинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранной гражданки. Она обвиняется в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации», — указано в посте. По данным следствия, обвиняемая в период с 2019 по 2022 годы, находясь под действием запрета на въезд, неоднократно пересекала границу, сменив фамилию на родине. В качестве меры пресечения ей выбрано заключение под стражу. Сообщается, что в случае признания вины, санкция по статье предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что челябинец подговорил жителя Куртамышского округа (Курганская область) незаконно переправить на территорию России родственника-иностранца. Все трое были признаны виновными и получили сроки. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Согласно сообщению, фигуранты дела признаны виновными по статьям, касающимся организации незаконной миграции и самого акта пересечения границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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