В Курганской области будут судить иностранку, которая незаконно пересекла границу России

Курганская прокуратура отправила в суд Половинского округа уголовное дело в отношении иностранки, которую обвиняют в незаконном пересечении границы России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального управления ведомства.
«Прокуратура Половинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранной гражданки. Она обвиняется в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации», — указано в посте.
По данным следствия, обвиняемая в период с 2019 по 2022 годы, находясь под действием запрета на въезд, неоднократно пересекала границу, сменив фамилию на родине. В качестве меры пресечения ей выбрано заключение под стражу. Сообщается, что в случае признания вины, санкция по статье предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что челябинец подговорил жителя Куртамышского округа (Курганская область) незаконно переправить на территорию России родственника-иностранца. Все трое были признаны виновными и получили сроки. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Согласно сообщению, фигуранты дела признаны виновными по статьям, касающимся организации незаконной миграции и самого акта пересечения границы.
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