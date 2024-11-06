06 ноября 2024

Оператор беспилотников из ЯНАО погиб на СВО. Фото

Оператор БПЛА Иван Кокуркин из Надыма погиб в зоне проведения спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим состоится 7 ноября (архивное фото)
Прощание с погибшим состоится 7 ноября (архивное фото) Фото:

В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Иван Кокуркин. Об этом сообщили в администрации Надымского района ЯНАО.

«Боец служил оператором отделения разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов коптерного типа. Кокуркин служил в звании гвардии рядового», — рассказали в официальном telegram-канале администрации. Прощание с погибшим состоится сегодня, в 12:00, в ритуальном зале.

Погибший боец Иван Кокуркин
Погибший боец Иван Кокуркин
Фото:

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В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Иван Кокуркин. Об этом сообщили в администрации Надымского района ЯНАО. «Боец служил оператором отделения разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов коптерного типа. Кокуркин служил в звании гвардии рядового», — рассказали в официальном telegram-канале администрации. Прощание с погибшим состоится сегодня, в 12:00, в ритуальном зале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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