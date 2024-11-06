Прощание с погибшим состоится 7 ноября (архивное фото)
В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Иван Кокуркин. Об этом сообщили в администрации Надымского района ЯНАО.
«Боец служил оператором отделения разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов коптерного типа. Кокуркин служил в звании гвардии рядового», — рассказали в официальном telegram-канале администрации. Прощание с погибшим состоится сегодня, в 12:00, в ритуальном зале.
Погибший боец Иван Кокуркин
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