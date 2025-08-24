Резкое похолодание и дожди: какая погода будет на Ямале в последнюю неделю лета

На Ямале последняя неделя лета с 25 по 31 августа будет сопровождаться преимущественно дождливыми днями. Местами будут грозы, в ночные и утренние часы ожидается туман. По прогнозам синоптиков, в начале недели ночью температура воздуха опустится до +3 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В понедельник 25 августа на территории округа переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром туман. Ночью в среднем +8, +13 градусов, местами +3. Днем +18, +23», — говорится на сайте ведомства. Во вторник также дожди, но днем будет теплее — столбики термометров покажут +26 градусов. В среду в отдельных районах снова будет гроза, ночью +9, +14, днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.
Какая погода будет в Салехарде: 25-31 августа
Погода в Салехарде будет преимущественно дождливая, сухо будет только в понедельник. Температура воздуха ночью в среднем составит от +9 до +14 градусов, в понедельник температура воздуха опустится до +4. Днем будет от +13 до +22. Самый теплый день будет во вторник, а самый прохладный — в субботу, 30 августа.
- Понедельник, 25 августа. Ночь +4, день +19. Ясно, ветер 3-7 м/с.
- Вторник, 26 августа. Ночь +11, день +22. Дождь, ветер 5-10 м/с.
- Среда, 27 августа. Ночь +14, день +19. Облачно, дождь, гроза, ветер 2-5 м/с.
- Четверг, 28 августа. Ночь +13, день +16. Облачно, дождь, ветер 5-12 м/с.
- Пятница, 29 августа. Ночь +12, день +14. Дождь, ветер 6-13 м/с.
- Суббота, 30 августа. Ночь +11, день +13. Пасмурно, дождь, ветер 4-9 м/с.
- Воскресенье, 31 августа. Ночь +9, день +15. Пасмурно, дождь, ветер 2-5 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое
В Новом Уренгое будет теплее, дожди ожидаются только в четверг и в воскресенье. Температура воздуха ночью в среднем составит от +8 до +14 градусов. Днем будет от +16 до +23. Самым теплым днем станет среда, а самым прохладным будет понедельник.
- Понедельник, 25 августа. Ночь +11, день +16. Малооблачно, ветер 5-9 м/с.
- Вторник, 26 августа. Ночь +8, день +20. Ясно, ветер 3-5 м/с.
- Среда, 27 августа. Ночь +11, день +23. Ясно, ветер 4-7 м/с.
- Четверг, 28 августа. Ночь +14, день +21. Облачно, дождь, ветер 7-13 м/с.
- Пятница, 29 августа. Ночь +13, день +18. Малооблачно, ветер 6-12 м/с.
- Суббота, 30 августа. Ночь +11, день +17. Малооблачно, ветер 5-10 м/с.
- Воскресенье, 31 августа. Ночь +9, день +18. Пасмурно, дождь, ветер 4-6 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 25 по 31 августа
Погода в Ноябрьске будет переменчивая — начало недели будет теплым и солнечным, а с четверга начнутся дожди и сильные ветра. Температура воздуха ночью в среднем составит от +8 до +14 градусов. Днем будет от +16 до +22. Самым теплым днем станет среда, а вот в конце недели температура воздуха не поднимется выше +17 градусов.
- Понедельник, 25 августа. Ночь +10, день +18. Малооблачно, ветер 4-8 м/с.
- Вторник, 26 августа. Ночь +8, день +20. Малооблачно, ветер 1-4 м/с.
- Среда, 27 августа. Ночь +11, день +22. Ясно, ветер 3-7 м/с.
- Четверг, 28 августа. Ночь +14, день +20. Облачно, дождь, ветер 6-17 м/с.
- Пятница, 29 августа. Ночь +11, день +16. Малооблачно, дождь, ветер 5-10 м/с.
- Суббота, 30 августа. Ночь +10, день +16. Пасмурно, дождь, ветер 4-9 м/с.
- Воскресенье, 31 августа. Ночь +9, день +17. Пасмурно, дождь, ветер 3-6 м/с.
