На Ямале ищут человека, пропавшего 22 года назад. Фото

Ларионов пропал в 2003 году
Ларионов пропал в 2003 году

В ЯНАО разыскивают жителя Муравленко Николая Ларионова 68 лет, пропавшего в 2003 году. Об этом сообщает telegram-канал «ДПСО „Ямал“.

На Ямале разыскивают жителя Муравленко Николая Ларионова
На Ямале разыскивают жителя Муравленко Николая Ларионова
Фото:

«Пропал Ларионов Николай Сергеевич, на момент пропажи 45 лет (сейчас 68 лет), Муравленко, ЯНАО», — пишут авторы канала. По данным источника, местонахождение Ларионова неизвестно с 1 января 2003 года. Сообщаются также основыне приметы Ларионова — рост 180 см, темнорусый, кареглазый, среднего телосложения. 

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии ДПСО «Ямал». Требуется помощь добровольцев. 

