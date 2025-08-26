Ларионов пропал в 2003 году
В ЯНАО разыскивают жителя Муравленко Николая Ларионова 68 лет, пропавшего в 2003 году. Об этом сообщает telegram-канал «ДПСО „Ямал“.
На Ямале разыскивают жителя Муравленко Николая Ларионова
«Пропал Ларионов Николай Сергеевич, на момент пропажи 45 лет (сейчас 68 лет), Муравленко, ЯНАО», — пишут авторы канала. По данным источника, местонахождение Ларионова неизвестно с 1 января 2003 года. Сообщаются также основыне приметы Ларионова — рост 180 см, темнорусый, кареглазый, среднего телосложения.
Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии ДПСО «Ямал». Требуется помощь добровольцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!