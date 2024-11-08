08 ноября 2024

Риелторы определили города ХМАО, где сложнее продать квартиру

«Этажи»: в ХМАО резко упал спрос на вторичное жилье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спрос на «вторичку» упал в Когалыме, Нижневартовске и Нягани
Спрос на «вторичку» упал в Когалыме, Нижневартовске и Нягани Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего за месяц спрос на вторичную недвижимость упал в Когалыме. Вместе с этим покупкой готового жилья реже стали интересоваться и жители Нижневартовска, рассказали URA.RU в компании «Этажи».

«Традиционно в кризисный период на рынке недвижимости отмечается турбулентность во всем. Относительно интереса к покупке вторичной недвижимости тоже нет единого тренда, относительно прошлого месяца в Когалыме он снизился на 10%, в Нижневартовске на 7%, в Нягани на 5%», — рассказал журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов.

Интерес покупателей ко «вторичке» в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске напротив вырос на 3%, 4% и 16% соответственно. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то спрос на готовое жилье сейчас ниже в среднем на 40-45%.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных квартирах на вторичном рынке ХМАО. Покупатели в этом сегменте в первую очередь ориентируются на студии и однокомнатные квартиры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего за месяц спрос на вторичную недвижимость упал в Когалыме. Вместе с этим покупкой готового жилья реже стали интересоваться и жители Нижневартовска, рассказали URA.RU в компании «Этажи». «Традиционно в кризисный период на рынке недвижимости отмечается турбулентность во всем. Относительно интереса к покупке вторичной недвижимости тоже нет единого тренда, относительно прошлого месяца в Когалыме он снизился на 10%, в Нижневартовске на 7%, в Нягани на 5%», — рассказал журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. Интерес покупателей ко «вторичке» в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске напротив вырос на 3%, 4% и 16% соответственно. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то спрос на готовое жилье сейчас ниже в среднем на 40-45%. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных квартирах на вторичном рынке ХМАО. Покупатели в этом сегменте в первую очередь ориентируются на студии и однокомнатные квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...