Риелторы определили города ХМАО, где сложнее продать квартиру

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего за месяц спрос на вторичную недвижимость упал в Когалыме. Вместе с этим покупкой готового жилья реже стали интересоваться и жители Нижневартовска, рассказали URA.RU в компании «Этажи».
«Традиционно в кризисный период на рынке недвижимости отмечается турбулентность во всем. Относительно интереса к покупке вторичной недвижимости тоже нет единого тренда, относительно прошлого месяца в Когалыме он снизился на 10%, в Нижневартовске на 7%, в Нягани на 5%», — рассказал журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов.
Интерес покупателей ко «вторичке» в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске напротив вырос на 3%, 4% и 16% соответственно. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то спрос на готовое жилье сейчас ниже в среднем на 40-45%.
Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных квартирах на вторичном рынке ХМАО. Покупатели в этом сегменте в первую очередь ориентируются на студии и однокомнатные квартиры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!