В Свердловской области увеличилось количество смертей от COVID-19

В Свердловской области с 28 октября по 3 ноября от ковида умерло семь человек

07 ноября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

За неделю от вируса скончались семь человек (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Свердловской области зафиксирована тревожная ситуация из-за стремительного роста случаев коронавирусной инфекции, в результате которого только за последнюю неделю умерло семь человек. Соответствующие данные опубликованы на портале Объясняем.РФ. В период с 21 по 27 октября в регионе было зарегистрировано 588 случаев распространения заболевания, среди которых, к сожалению, пять человек скончались. Однако с 28 октября по 3 ноября ситуация ухудшилась: количество заболевших увеличилось до 855. К сожалению, в ходе этой эпидемиологической ситуации были зарегистрированы еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Ранее URA.RU писало о том, что в России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. Вирус по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. Среди возможных проявлений выделяются головная боль, высокая температура, тошнота и головокружение, что делает диагностику затруднительной на начальных стадиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области зафиксирована тревожная ситуация из-за стремительного роста случаев коронавирусной инфекции, в результате которого только за последнюю неделю умерло семь человек. Соответствующие данные опубликованы на портале Объясняем.РФ. В период с 21 по 27 октября в регионе было зарегистрировано 588 случаев распространения заболевания, среди которых, к сожалению, пять человек скончались. Однако с 28 октября по 3 ноября ситуация ухудшилась: количество заболевших увеличилось до 855. К сожалению, в ходе этой эпидемиологической ситуации были зарегистрированы еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Ранее URA.RU писало о том, что в России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. Вирус по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. Среди возможных проявлений выделяются головная боль, высокая температура, тошнота и головокружение, что делает диагностику затруднительной на начальных стадиях.