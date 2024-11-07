В Свердловской области увеличилось количество смертей от COVID-19

В Свердловской области с 28 октября по 3 ноября от ковида умерло семь человек
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За неделю от вируса скончались семь человек (архивное фото) Фото:

В Свердловской области зафиксирована тревожная ситуация из-за стремительного роста случаев коронавирусной инфекции, в результате которого только за последнюю неделю умерло семь человек. Соответствующие данные опубликованы на портале Объясняем.РФ.

В период с 21 по 27 октября в регионе было зарегистрировано 588 случаев распространения заболевания, среди которых, к сожалению, пять человек скончались. Однако с 28 октября по 3 ноября ситуация ухудшилась: количество заболевших увеличилось до 855. К сожалению, в ходе этой эпидемиологической ситуации были зарегистрированы еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU писало о том, что в России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. Вирус по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. Среди возможных проявлений выделяются головная боль, высокая температура, тошнота и головокружение, что делает диагностику затруднительной на начальных стадиях.

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В Свердловской области зафиксирована тревожная ситуация из-за стремительного роста случаев коронавирусной инфекции, в результате которого только за последнюю неделю умерло семь человек. Соответствующие данные опубликованы на портале Объясняем.РФ. В период с 21 по 27 октября в регионе было зарегистрировано 588 случаев распространения заболевания, среди которых, к сожалению, пять человек скончались. Однако с 28 октября по 3 ноября ситуация ухудшилась: количество заболевших увеличилось до 855. К сожалению, в ходе этой эпидемиологической ситуации были зарегистрированы еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Ранее URA.RU писало о том, что в России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. Вирус по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. Среди возможных проявлений выделяются головная боль, высокая температура, тошнота и головокружение, что делает диагностику затруднительной на начальных стадиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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