В Свердловской области увеличилось количество смертей от COVID-19

В Свердловской области зафиксирована тревожная ситуация из-за стремительного роста случаев коронавирусной инфекции, в результате которого только за последнюю неделю умерло семь человек. Соответствующие данные опубликованы на портале Объясняем.РФ.
В период с 21 по 27 октября в регионе было зарегистрировано 588 случаев распространения заболевания, среди которых, к сожалению, пять человек скончались. Однако с 28 октября по 3 ноября ситуация ухудшилась: количество заболевших увеличилось до 855. К сожалению, в ходе этой эпидемиологической ситуации были зарегистрированы еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции.
Ранее URA.RU писало о том, что в России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. Вирус по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. Среди возможных проявлений выделяются головная боль, высокая температура, тошнота и головокружение, что делает диагностику затруднительной на начальных стадиях.
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