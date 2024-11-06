06 ноября 2024

«Вице-миссис Прикамье» откроет в Перми бар, который будет работать с семи утра

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар будет музыкальным
Бар будет музыкальным Фото:

«Вице-миссис Прикамье-2024» Светлана Гасенегер заявила об открытии нового музыкального бара. Проект пермячка запускает вместе с мужем и ресторатором Александром Гасенегером. Особенность заведения в том, что оно будет работать с 7:30, рассказала Светлана Гасенегер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с Александром Гасенегером открываем музыкальный бар „А вина?“ Работать он будет в 7:30, чтобы вы могли позавтракать свежайшими круассанами», — сказано в сообщении. Открытие запланировано на декабрь 2024 года, сообщил Александр Гасенегер корреспонденту агентства.

Светлана Гасенегер в 2024 году стала обладательницей короны и титула «Вице-миссис Прикамье». Работает в сфере стратегических коммуникаций. Ее муж Александр Гасенегер пермский ресторатор, принимал участие в развитии ночного клуба «Ветер», ресторанов «Абырвалг», «Ребра» и других заведений.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми откроется магазин бренда Putin Team. Также планируется к запуску сеть кофеен от создателей «Додо пиццы».

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«Вице-миссис Прикамье-2024» Светлана Гасенегер заявила об открытии нового музыкального бара. Проект пермячка запускает вместе с мужем и ресторатором Александром Гасенегером. Особенность заведения в том, что оно будет работать с 7:30, рассказала Светлана Гасенегер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы с Александром Гасенегером открываем музыкальный бар „А вина?“ Работать он будет в 7:30, чтобы вы могли позавтракать свежайшими круассанами», — сказано в сообщении. Открытие запланировано на декабрь 2024 года, сообщил Александр Гасенегер корреспонденту агентства. Светлана Гасенегер в 2024 году стала обладательницей короны и титула «Вице-миссис Прикамье». Работает в сфере стратегических коммуникаций. Ее муж Александр Гасенегер пермский ресторатор, принимал участие в развитии ночного клуба «Ветер», ресторанов «Абырвалг», «Ребра» и других заведений. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми откроется магазин бренда Putin Team. Также планируется к запуску сеть кофеен от создателей «Додо пиццы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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