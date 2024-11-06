«Вице-миссис Прикамье» откроет в Перми бар, который будет работать с семи утра

«Вице-миссис Прикамье-2024» Светлана Гасенегер заявила об открытии нового музыкального бара. Проект пермячка запускает вместе с мужем и ресторатором Александром Гасенегером. Особенность заведения в том, что оно будет работать с 7:30, рассказала Светлана Гасенегер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мы с Александром Гасенегером открываем музыкальный бар „А вина?“ Работать он будет в 7:30, чтобы вы могли позавтракать свежайшими круассанами», — сказано в сообщении. Открытие запланировано на декабрь 2024 года, сообщил Александр Гасенегер корреспонденту агентства.
Светлана Гасенегер в 2024 году стала обладательницей короны и титула «Вице-миссис Прикамье». Работает в сфере стратегических коммуникаций. Ее муж Александр Гасенегер пермский ресторатор, принимал участие в развитии ночного клуба «Ветер», ресторанов «Абырвалг», «Ребра» и других заведений.
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