Казахстан получил приглашение в БРИКС

БРИКС пригласило Казахстан вступить в объединение
БРИКС отправило приглашение Казахстану для выступления в объединение. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера», — заявил Лавров для ТАСС. Отмечается, что приглашение было отправлено после встречи Сергея Лаврова и министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.
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