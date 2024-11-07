Казахстан получил приглашение в БРИКС

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Саммит БРИКС , брикс
БРИКС пригласило Казахстан вступить в объединение Фото:

БРИКС отправило приглашение Казахстану для выступления в объединение. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера», — заявил Лавров для ТАСС. Отмечается, что приглашение было отправлено после встречи Сергея Лаврова и министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

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БРИКС отправило приглашение Казахстану для выступления в объединение. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера», — заявил Лавров для ТАСС. Отмечается, что приглашение было отправлено после встречи Сергея Лаврова и министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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