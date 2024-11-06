В Кургане увеличили число спецтехники для уборки улиц от снега

В Кургане усилили работу по уборке улиц от снегопада. Дорожники и спецтехника занимается очисткой заездов, остановок и пешеходных зон. Об этом сообщает администрация города.
«Курганские дорожники продолжают устранять последствия снегопада. уборке, подметании, обработке противогололедными материалами, расчистке от снежного вала автобусных остановок, заездов, пешеходной зоны задействовано 49 единиц техники и 96 дорожных рабочих», — говорится в telegram-канале мэрии. Днем 6 ноября были мобилизованы 40 единиц техники и 80 уборщиков.
По данным мэрии, в ночное время спецтехника занималась подметанием и сгребанием снега, проезжую часть обрабатывали специальными противогололедными материалами. С утра 7 ноября началась расчистка улиц, тротуаров, парков и скверов. Также управляющие компании ведут работу по очистке дворов: проезды, пешеходные дорожки, подходы к подъездам.
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