На улицы Кургана выведены 40 единиц специальной техники и 80 уборщиков для расчистки улиц от снега. Об этом сообщила администрация города Кургана.
«Дорожные службы города мобилизовали силы на борьбу со снегопадом, который начался в Кургане с обеда. По информации департамента развития городского хозяйства, сейчас на улично-дорожной сети работают 40 единиц техники и 80 уборщиков. Ведется обработка противогололедными материалами проезжих частей дорог», — указано в telegram-канале администрации.
Как пишет мэрия, сначала техника займется уборкой дорог, по которым проложены маршруты общественного транспорта. После этого техника перейдет на остальные пути, а затем улицы будут прометать. Снегоуборкой парков и скверов занимается дирекция парков и скверов при помощи своей техники. «Также подрядчиками выполняется механизированное подметание тротуаров», — уточнила администрация.
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