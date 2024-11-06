В Кургане мобилизовали десятки единиц техники для борьбы со снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курган расчищают от снега при помощи спецтехники (архивное фото)
Курган расчищают от снега при помощи спецтехники (архивное фото) Фото:

На улицы Кургана выведены 40 единиц специальной техники и 80 уборщиков для расчистки улиц от снега. Об этом сообщила администрация города Кургана.

«Дорожные службы города мобилизовали силы на борьбу со снегопадом, который начался в Кургане с обеда. По информации департамента развития городского хозяйства, сейчас на улично-дорожной сети работают 40 единиц техники и 80 уборщиков. Ведется обработка противогололедными материалами проезжих частей дорог», — указано в telegram-канале администрации.

Как пишет мэрия, сначала техника займется уборкой дорог, по которым проложены маршруты общественного транспорта. После этого техника перейдет на остальные пути, а затем улицы будут прометать. Снегоуборкой парков и скверов занимается дирекция парков и скверов при помощи своей техники. «Также подрядчиками выполняется механизированное подметание тротуаров», — уточнила администрация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улицы Кургана выведены 40 единиц специальной техники и 80 уборщиков для расчистки улиц от снега. Об этом сообщила администрация города Кургана. «Дорожные службы города мобилизовали силы на борьбу со снегопадом, который начался в Кургане с обеда. По информации департамента развития городского хозяйства, сейчас на улично-дорожной сети работают 40 единиц техники и 80 уборщиков. Ведется обработка противогололедными материалами проезжих частей дорог», — указано в telegram-канале администрации. Как пишет мэрия, сначала техника займется уборкой дорог, по которым проложены маршруты общественного транспорта. После этого техника перейдет на остальные пути, а затем улицы будут прометать. Снегоуборкой парков и скверов занимается дирекция парков и скверов при помощи своей техники. «Также подрядчиками выполняется механизированное подметание тротуаров», — уточнила администрация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...