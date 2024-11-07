Российская разведка: США толкают Армению к «национальному самоубийству»

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В СВР считают, что США подводят Армению к отказу от ценностей и традиций
В СВР считают, что США подводят Армению к отказу от ценностей и традиций Фото:

Вашингтон оказывает давление на Ереван, подталкивая его к действиям, которые можно сравнить с «национальным самоубийством». По сообщению службы внешней разведки (СВР) России, это проявляется в попытках заставить Армению отказаться от своих традиционных ценностей, наследия и выгодных экономических отношений.

«Ради достижения „высокой цели“ приобщения к возглавляемому США так называемому цивилизованному сообществу <....> Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному „самоубийству“, — указано в тексте. В СВР считают, что Ереван заплатит за это высокую цену: отказ от традиций, национальных устоев, стабильных торгово-экономических связей с партнерами из ЕАЭС. В Службе обратили внимание, что схема уже была отработана на Украине и Молдавии.

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Вашингтон оказывает давление на Ереван, подталкивая его к действиям, которые можно сравнить с «национальным самоубийством». По сообщению службы внешней разведки (СВР) России, это проявляется в попытках заставить Армению отказаться от своих традиционных ценностей, наследия и выгодных экономических отношений. «Ради достижения „высокой цели“ приобщения к возглавляемому США так называемому цивилизованному сообществу <....> Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному „самоубийству“, — указано в тексте. В СВР считают, что Ереван заплатит за это высокую цену: отказ от традиций, национальных устоев, стабильных торгово-экономических связей с партнерами из ЕАЭС. В Службе обратили внимание, что схема уже была отработана на Украине и Молдавии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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