Вашингтон оказывает давление на Ереван, подталкивая его к действиям, которые можно сравнить с «национальным самоубийством». По сообщению службы внешней разведки (СВР) России, это проявляется в попытках заставить Армению отказаться от своих традиционных ценностей, наследия и выгодных экономических отношений.
«Ради достижения „высокой цели“ приобщения к возглавляемому США так называемому цивилизованному сообществу <....> Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному „самоубийству“, — указано в тексте. В СВР считают, что Ереван заплатит за это высокую цену: отказ от традиций, национальных устоев, стабильных торгово-экономических связей с партнерами из ЕАЭС. В Службе обратили внимание, что схема уже была отработана на Украине и Молдавии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.