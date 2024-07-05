Задержанного ФСБ бывшего вице-мэра Челябинска отправили в СИЗО. Фото, видео

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Избрание меры пресечения бывшему вице-мэру Сергею Репринцеву, Центральный райсуд Челябинска, арест, центральный суд челябинск, репринцев сергей, вице-мэр
Сергей Репринцев отправлен в СИЗО на два месяца Фото:

В Челябинске 5 июля избрали меру пресечения бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву, который обвиняется в получении 10-миллионной взятки. Он отправлен в СИЗО на два месяца, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Взять под стражу на два месяца», — зачитал решение судья, сообщает корреспондент URA.RU. Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным источника URA.RU, на заседании суда были озвучены материалы уголовного дела по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), из которых следует, что Репринцев распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Учитывая особо тяжкое преступление, которое предусматривает наказание сроком от восьми до 15 лет лишения свободы и крупный штраф, а также финансовые возможности бывшего вице-мэра, следствие считает, что Репринцев может скрыться, оказать воздействие на свидетелей и уничтожить улики, а также помешать установить причастность к другим преступлениям.

Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 4 июля в Магнитогорске, где он живет и работает на сегодняшний день. Поводом стало дело о коррупции в отношении депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова.

Репринцев в 2017 году трудился главой комитета по градостроительству, а также вице-мэром по строительству мэрии Челябинска, когда главой Челябинска был Евгений Тефтелев. Из мэрии он уволился в январе 2020 года, а в 2021 году стал фигурантом уголовного дела о незаконно выданном разрешении на ввод в эксплуатацию недостроенного ТРК на улице Ворошилова. За это он получил условный срок в 1,5 года. Экс-мэр Тефтелев был задержан ФСБ и в дальнейшем осужден за взятки.

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко был задержан осенью 2023 года по обвинении в передаче взятки в мэрию Челябинска для того, чтобы получить разрешение на строительство многоквартирного дома. Паутов также подозревается в передаче еще одной взятки за незаконное размещение киосков. В данный момент Паутов и Алексеенко находятся в СИЗО.

Избрание меры пресечения бывшему вице-мэру Сергею Репринцеву, Центральный райсуд Челябинска
Репринцев обвиняется в получении крупной взятки
Фото:

Избрание меры пресечения бывшему вице-мэру Сергею Репринцеву, Центральный райсуд Челябинска
Он отправлен в СИЗО на два месяца
Фото:

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В Челябинске 5 июля избрали меру пресечения бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву, который обвиняется в получении 10-миллионной взятки. Он отправлен в СИЗО на два месяца, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Удовлетворить ходатайство следствия. Взять под стражу на два месяца», — зачитал решение судья, сообщает корреспондент URA.RU. Заседание проходило в закрытом режиме. По данным источника URA.RU, на заседании суда были озвучены материалы уголовного дела по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), из которых следует, что Репринцев распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Учитывая особо тяжкое преступление, которое предусматривает наказание сроком от восьми до 15 лет лишения свободы и крупный штраф, а также финансовые возможности бывшего вице-мэра, следствие считает, что Репринцев может скрыться, оказать воздействие на свидетелей и уничтожить улики, а также помешать установить причастность к другим преступлениям. Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 4 июля в Магнитогорске, где он живет и работает на сегодняшний день. Поводом стало дело о коррупции в отношении депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова. Репринцев в 2017 году трудился главой комитета по градостроительству, а также вице-мэром по строительству мэрии Челябинска, когда главой Челябинска был Евгений Тефтелев. Из мэрии он уволился в январе 2020 года, а в 2021 году стал фигурантом уголовного дела о незаконно выданном разрешении на ввод в эксплуатацию недостроенного ТРК на улице Ворошилова. За это он получил условный срок в 1,5 года. Экс-мэр Тефтелев был задержан ФСБ и в дальнейшем осужден за взятки. Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко был задержан осенью 2023 года по обвинении в передаче взятки в мэрию Челябинска для того, чтобы получить разрешение на строительство многоквартирного дома. Паутов также подозревается в передаче еще одной взятки за незаконное размещение киосков. В данный момент Паутов и Алексеенко находятся в СИЗО.
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