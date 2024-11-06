В Курган приедет главный судебный пристав России Аристов

В Кургане ждут визита руководителя ФССП России Дмитрия Аристова. Главный судебный пристав страны прибудет в Курганскую область в пятницу 8 ноября, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков.
«Глава ФССП Аристов приедет в Курган с рабочим визитом», — сообщили источники. По их данным, он встретится с руководством регионального УФССП, а также примет участие в закрытии ведомственного спортивного турнира.
В региональном управлении подтвердили данную информацию. Турнир памяти погибшего на службе в 2013 году курганского пристава Михаила Малинникова проводится в юбилейный, десятый раз. В соревнованиях по комплексному единоборству принимают участие около 100 спортсменов-приставов из восьми федеральных округов. Турнир и церемония закрытия с вероятным участием главы ФССП пройдет в курганском СК имени Горбенко 8 ноября.
Ранее URA.RU сообщало, что Аристов находится с визитом в Екатеринбурге. Накануне он провел рабочую встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!