06 ноября 2024

В Курган приедет главный судебный пристав России Аристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ФССП РФ Дмитрий Аристов приедет в Курган
Глава ФССП РФ Дмитрий Аристов приедет в Курган Фото:

В Кургане ждут визита руководителя ФССП России Дмитрия Аристова. Главный судебный пристав страны прибудет в Курганскую область в пятницу 8 ноября, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков.

«Глава ФССП Аристов приедет в Курган с рабочим визитом», — сообщили источники. По их данным, он встретится с руководством регионального УФССП, а также примет участие в закрытии ведомственного спортивного турнира.

В региональном управлении подтвердили данную информацию. Турнир памяти погибшего на службе в 2013 году курганского пристава Михаила Малинникова проводится в юбилейный, десятый раз. В соревнованиях по комплексному единоборству принимают участие около 100 спортсменов-приставов из восьми федеральных округов. Турнир и церемония закрытия с вероятным участием главы ФССП пройдет в курганском СК имени Горбенко 8 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что Аристов находится с визитом в Екатеринбурге. Накануне он провел рабочую встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.

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В Кургане ждут визита руководителя ФССП России Дмитрия Аристова. Главный судебный пристав страны прибудет в Курганскую область в пятницу 8 ноября, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков. «Глава ФССП Аристов приедет в Курган с рабочим визитом», — сообщили источники. По их данным, он встретится с руководством регионального УФССП, а также примет участие в закрытии ведомственного спортивного турнира. В региональном управлении подтвердили данную информацию. Турнир памяти погибшего на службе в 2013 году курганского пристава Михаила Малинникова проводится в юбилейный, десятый раз. В соревнованиях по комплексному единоборству принимают участие около 100 спортсменов-приставов из восьми федеральных округов. Турнир и церемония закрытия с вероятным участием главы ФССП пройдет в курганском СК имени Горбенко 8 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что Аристов находится с визитом в Екатеринбурге. Накануне он провел рабочую встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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