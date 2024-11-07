Шойгу: Запад должен сделать выбор по Украине

Ситуация для Украины в зоне СВО складывается не в пользу для Киева, поэтому Запад должен сделать важный выбор. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения, или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — сказал Шойгу на совещании совета секретарей советов безопасности стран СНГ. Его слова приводит РИА Новости.
Также Шойгу зачитал обращение президента РФ Владимира Путина. По его словам, сейчас геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. Поэтому важно анализировать и использовать весь потенциал стран СНГ.
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