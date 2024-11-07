Шойгу: Запад должен сделать выбор по Украине

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Сергей Шойгу выступил на заседании секретарей Совбезов стран СНГ
Сергей Шойгу выступил на заседании секретарей Совбезов стран СНГ Фото:

Ситуация для Украины в зоне СВО складывается не в пользу для Киева, поэтому Запад должен сделать важный выбор. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения, или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — сказал Шойгу на совещании совета секретарей советов безопасности стран СНГ. Его слова приводит РИА Новости.

Также Шойгу зачитал обращение президента РФ Владимира Путина. По его словам, сейчас геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. Поэтому важно анализировать и использовать весь потенциал стран СНГ.

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Ситуация для Украины в зоне СВО складывается не в пользу для Киева, поэтому Запад должен сделать важный выбор. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. «Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения, или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — сказал Шойгу на совещании совета секретарей советов безопасности стран СНГ. Его слова приводит РИА Новости. Также Шойгу зачитал обращение президента РФ Владимира Путина. По его словам, сейчас геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. Поэтому важно анализировать и использовать весь потенциал стран СНГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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