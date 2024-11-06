06 ноября 2024

Власти ХМАО отобрали нефтяную скважину у бывшей компании Хотина

Департамент госимущества ХМАО отсудил нефтяную скважину компании «Абазаровское»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО отсудили нефтяную скважину у бывшей компании Алексея Хотина
Власти ХМАО отсудили нефтяную скважину у бывшей компании Алексея Хотина Фото:

Департамент по управлению госимуществом ХМАО отсудил нефтяную скважину у ООО «Абазаровское». Компания ранее входила в структуру холдинга «Русь-Ойл», принадлежавшего осужденному бизнесмену Алексею Хотину. Нефтяники задолжали почти шесть миллионов рублей за аренду имущества, расположенного на Восточно-Тарховском месторождении в Нижневартовском районе Югры.

«Взыскать с ООО „Абазаровское“ в пользу Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО 6 526 296 руб. 82 коп., в том числе основной долг в размере 5 736 779 руб. 54 коп., неустойку (пени) в размере 789 517 руб. 28 коп. Обязать в течение одного месяца передать истцу скважину на Восточно-Тарховской площади, расположенную в Нижневартовском районе», — указано в решении суда.

Власти ХМАО сдали нефтяную скважину в аренду ООО «Абазаровское» шесть лет назад. Нефтяное предприятие неоднократно нарушало условия договора, а по истечении срока аренды не вернуло имущество стоимостью в 60 миллионов рублей. По данным суда, департамент направлял арендатору претензии, однако задолженность так и не была погашена, а скважину не вернули. Помимо долга за аренду, ООО «Абазаровское» должно возместить судебные издержки.

ООО «Абазаровское» прежде было подконтрольно Алексею Хотину, который владел банком «Югра» и группой компаний «Русь-Ойл». Бизнесмен был осужден за хищение и отмывание денег. Часть его активов, в том числе ООО «Абазаровское», передана в управление государству. По телефонам предприятия агентству связаться не удалось.

Ранее URA.RU писало, что Депимущества ХМАО подал в суд на бывшую компанию Хотина. В окружной арбитражный суд поступил иск с требованием вернуть скважину и долг за ее аренду.

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Департамент по управлению госимуществом ХМАО отсудил нефтяную скважину у ООО «Абазаровское». Компания ранее входила в структуру холдинга «Русь-Ойл», принадлежавшего осужденному бизнесмену Алексею Хотину. Нефтяники задолжали почти шесть миллионов рублей за аренду имущества, расположенного на Восточно-Тарховском месторождении в Нижневартовском районе Югры. «Взыскать с ООО „Абазаровское“ в пользу Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО 6 526 296 руб. 82 коп., в том числе основной долг в размере 5 736 779 руб. 54 коп., неустойку (пени) в размере 789 517 руб. 28 коп. Обязать в течение одного месяца передать истцу скважину на Восточно-Тарховской площади, расположенную в Нижневартовском районе», — указано в решении суда. Власти ХМАО сдали нефтяную скважину в аренду ООО «Абазаровское» шесть лет назад. Нефтяное предприятие неоднократно нарушало условия договора, а по истечении срока аренды не вернуло имущество стоимостью в 60 миллионов рублей. По данным суда, департамент направлял арендатору претензии, однако задолженность так и не была погашена, а скважину не вернули. Помимо долга за аренду, ООО «Абазаровское» должно возместить судебные издержки. ООО «Абазаровское» прежде было подконтрольно Алексею Хотину, который владел банком «Югра» и группой компаний «Русь-Ойл». Бизнесмен был осужден за хищение и отмывание денег. Часть его активов, в том числе ООО «Абазаровское», передана в управление государству. По телефонам предприятия агентству связаться не удалось. Ранее URA.RU писало, что Депимущества ХМАО подал в суд на бывшую компанию Хотина. В окружной арбитражный суд поступил иск с требованием вернуть скважину и долг за ее аренду.
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