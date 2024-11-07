Зал заседаний Курганской городской думы закрыли на ремонт. Из-за этого депутаты вынуждены собираться в другом более маленьком помещении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры из политической сферы. Информацию также подтвердили в аппарате городской думы.
«Долгое время уже поступают жалобы на то, что здание, включая зал заседаний для депутатов городской думы, разваливается. Было принято решение закрыть помещение для того, чтобы провести там ремонт», — рассказывают URA.RU. Инсайдеры.
Информацию про ремонт в помещении агентству рассказала депутат Наталья Семина. Она отметила, что теперь политики собираются в здании на первом этаже. В планах сделать ремонт зала заседаний на годы вперед.
Раньше чиновники сталкивались и с разрушением кровли здания мэрии в целом. Это происходило как раз во время заседания гордумы. Кирпичи упали от оконного проема четвертого этажа на металлический козырек над запасным входом в здание мэрии. Тогда на сайте госзакупок также есть информация о том, что на проект ремонта кровли здания мэрии Кургана потрачено более двух миллионов рублей. За такую цену согласились сделать работу представители местной компании «Архстройпроект». Пока не удалось найти информацию о том, кто из бизнесменов возьмется за выполнение ремонта кровли.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в аппарат Курганской городской думы. Журналисту сообщили, что на период проведения плановых работ в зале на четвертом этаже заседания думы проводятся в зале, который расположен на первом этаже. Заседания, как и раньше, проводятся в соответствии с регламентом гордумы.
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