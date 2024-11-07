Роспотребнадзор: в Пермском крае обнаружены несколько видов вируса Коксаки

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В Прикамье нет вспышки заболевания
В Прикамье нет вспышки заболевания Фото:
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Вирус Коксаки бушует в Турции

В Пермском крае в 2024 году было зафиксировано несколько видов вируса Коксаки, но резкого подъема заболеваемости нет. Об этом рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Евгений Смирнов.

«За девять месяцев 2024 года в Прикамье были обнаружены несколько типов вируса Коксаки: А6 и А4 и А9, а также Эхо-7, и Эхо-30, и Эхо-11, которые вызывают серозный менингит. В Пермском крае заболеваемость носит сезонный характер», — пишет «Рифей Пермь» со ссылкой на Смирнова.

Он добавил, что чаше всего вирус регистрируют у жителей Пермского края с июля по сентябрь. Ранее стало известно, что десятки туристов из России заразились вирусом Коксаки в Турции. Тюменцы массово отказываются от путевок на Средиземноморское побережье из -за страха заболеть новым вирусом. В Московской, Владимирской и Ростовской областях его обнаружили в детских садах и школах.

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В Пермском крае в 2024 году было зафиксировано несколько видов вируса Коксаки, но резкого подъема заболеваемости нет. Об этом рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Евгений Смирнов. «За девять месяцев 2024 года в Прикамье были обнаружены несколько типов вируса Коксаки: А6 и А4 и А9, а также Эхо-7, и Эхо-30, и Эхо-11, которые вызывают серозный менингит. В Пермском крае заболеваемость носит сезонный характер», — пишет «Рифей Пермь» со ссылкой на Смирнова. Он добавил, что чаше всего вирус регистрируют у жителей Пермского края с июля по сентябрь. Ранее стало известно, что десятки туристов из России заразились вирусом Коксаки в Турции. Тюменцы массово отказываются от путевок на Средиземноморское побережье из -за страха заболеть новым вирусом. В Московской, Владимирской и Ростовской областях его обнаружили в детских садах и школах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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