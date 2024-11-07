Роспотребнадзор: в Пермском крае обнаружены несколько видов вируса Коксаки

В Пермском крае в 2024 году было зафиксировано несколько видов вируса Коксаки, но резкого подъема заболеваемости нет. Об этом рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Евгений Смирнов.
«За девять месяцев 2024 года в Прикамье были обнаружены несколько типов вируса Коксаки: А6 и А4 и А9, а также Эхо-7, и Эхо-30, и Эхо-11, которые вызывают серозный менингит. В Пермском крае заболеваемость носит сезонный характер», — пишет «Рифей Пермь» со ссылкой на Смирнова.
Он добавил, что чаше всего вирус регистрируют у жителей Пермского края с июля по сентябрь. Ранее стало известно, что десятки туристов из России заразились вирусом Коксаки в Турции. Тюменцы массово отказываются от путевок на Средиземноморское побережье из -за страха заболеть новым вирусом. В Московской, Владимирской и Ростовской областях его обнаружили в детских садах и школах.
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