05 ноября 2024

Тюменцы отказываются от путевок в Турцию из-за вируса Коксаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Вирус зафиксировали в туристических районах Турции
Вирус зафиксировали в туристических районах Турции Фото:

Жители Тюмени начали переносить или вовсе отказываться от путевок в Турцию из-за вируса Коксаки. Об этом URA.RU сообщили в нескольких местных турфирмах.

«Туристы, у которых вылет в Турцию был запанирован на ближайшие дни, начали переносить свои путевки», — рассказала на правах анонимности тюменских турагент.

Об отказах от туров в Турцию сообщила и другой местный турагент, работающая с частными клиентами. Она сообщили, что ее туристы изменили планы и вместо Турции выбрали другие направления — Дубай, Таиланд и Египет. При этом за путевку пришлось доплатить в среднем больше 60 тысяч рублей.

Ранее агентство писало о том, что туристы из России заразились вирусом Коксаки в Турции. Случаи заболевания были зафиксированы в курортных районах Белека, Сиде и Кемере. 

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Жители Тюмени начали переносить или вовсе отказываться от путевок в Турцию из-за вируса Коксаки. Об этом URA.RU сообщили в нескольких местных турфирмах. «Туристы, у которых вылет в Турцию был запанирован на ближайшие дни, начали переносить свои путевки», — рассказала на правах анонимности тюменских турагент. Об отказах от туров в Турцию сообщила и другой местный турагент, работающая с частными клиентами. Она сообщили, что ее туристы изменили планы и вместо Турции выбрали другие направления — Дубай, Таиланд и Египет. При этом за путевку пришлось доплатить в среднем больше 60 тысяч рублей. Ранее агентство писало о том, что туристы из России заразились вирусом Коксаки в Турции. Случаи заболевания были зафиксированы в курортных районах Белека, Сиде и Кемере. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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