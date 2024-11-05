Тюменцы отказываются от путевок в Турцию из-за вируса Коксаки

Жители Тюмени начали переносить или вовсе отказываться от путевок в Турцию из-за вируса Коксаки. Об этом URA.RU сообщили в нескольких местных турфирмах.
«Туристы, у которых вылет в Турцию был запанирован на ближайшие дни, начали переносить свои путевки», — рассказала на правах анонимности тюменских турагент.
Об отказах от туров в Турцию сообщила и другой местный турагент, работающая с частными клиентами. Она сообщили, что ее туристы изменили планы и вместо Турции выбрали другие направления — Дубай, Таиланд и Египет. При этом за путевку пришлось доплатить в среднем больше 60 тысяч рублей.
Ранее агентство писало о том, что туристы из России заразились вирусом Коксаки в Турции. Случаи заболевания были зафиксированы в курортных районах Белека, Сиде и Кемере.
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